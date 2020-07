Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.435 Per Dolar AS

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sore ini Jumat (10/7/2020) ditutup melemah dibandingkan posisi kemarin. Pelemahan rupiah di tengah mata uang Benua Kuning yang berada di zona merah.

Mengacu data Bloomberg, rupiah sore ini pukul 15.00 WIB di pasar spot exchange ditutup sebesar Rp 14.435 per dolar AS atau melemah 40,0 poin (0,28 persen) dari penutupan sebelumnya. Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.399- Rp 14.465 per dolar AS.

Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), hari ini berada di posisi Rp 14.501 per dolar AS atau melemah dari posisi Rp 14.446 per dolar AS dengan kisaran perdagangan Rp 14.573 -Rp 14.428 per dolar AS.

Mata Uang Asia

Adapun Yen Jepang terhadap dolar AS menguat 0,37 poin (0,35 persen) mencapai 106,8 yen per dolar AS, dolar Hong Kong melemah 0,0003 poin (0,0 persen) mencapai 7,7 per dolar AS, won Korea Selatan melemah 8,6 poin (0,73 persen) mencapai 1.204 won per dolar AS. Sedangkan rupe India melemah 0,19 poin (0,25 persen) mencapai 75,2 per rupe India, renmimbi Tiongkok melemah 0,0133 (0,19 persen) mencapai 7,0 per dolar AS.

Sementara dolar Singapura terhadap dolar AS melemah 0,0008 poin (0,06 persen) mencapai 1,39 per dolar AS, peso Filipina melemah 0,07 poin (0,14 persen) mencapai 49,4 per dolar AS, ringgit Malaysia melemah 0,0045 poin (0,11 persen) mencapai 4,2 per dolar AS, baht Thailand melemah 0,04 (0,13 persen) mencapai 31,2.