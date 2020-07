Peserta yang Dilayani BPJamsostek Naik Jadi 15.000 Per Hari

Jakarta, Beritasatu.com - BPJamsostek mengonfirmasi terjadinya peningkatan jumlah peserta yang mendapat pelayanan. Jika sebelumnya pada masa normal jumlah peserta yang dilayani rata-rata 8.000 orang per hari, maka di masa adaptasi kebiasaan baru (new normal), jumlah pekerja yang dilayani rata-rata mencapai 15.000 orang per hari.

BPJamsostek menyebut semua peserta terlayani dengan baik karena adanya peningkatan kapasitas baik dari infrastruktur teknologi informasi maupun personel yang bertugas di bagian pelayanan.

Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto menyampaikan, pentingnya lembaga publik yang core value-nya adalah memberikan layanan kepada masyarakat untuk tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tetap memberikan pelayanan dalam kondisi apa pun, termasuk saat pandemi. “Pandemi Covid-19 ini tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi institusi seperti kami yang harus selalu siap memberikan layanan terbaik kepada pekerja yang merupakan peserta kami,” tutur dia dalam keterangannya, Jumat (10/7/2020).

Sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah karena pandemi Covid-19, BPJamsostek langsung membenahi pelayanan agar tetap dapat melayani peserta yaitu menginisiasi protokol layanan tanpa kontak fisik (Lapak Asik).

Namun, kemudahan yang ditawarkan melalui Lapak Asik bukan tanpa kekurangan sehingga BPJamsostek berkeinginan melampaui ekspektasi peserta dalam memberikan layanan. Jika peserta menemui kendala dalam mengajukan aplikasi melalui Lapak Asik, layanan One to Many sudah menjadi solusi untuk dapat mengakomodir kendala yang dialami peserta.

Layanan One to Many yang dimaksud Agus ini berupa layanan offline di Kantor Cabang BPJamsostek menggunakan fasilitas video yang terhubung dengan petugas pelayanan dan mengakomodir 4-6 orang peserta dalam waktu yang bersamaan.

Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Jakarta Kelapa Gading, Erfan Kurniawan mengatakan, dalam era new nomal ini, pihaknya terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada peserta. "Salah satunya melalui layanan One To Many untuk mempercepat proses layanan yang dilakukan secara offline bagi peserta yang hadir ke kantor cabang,'" terang Erfan.