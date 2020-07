Pertamina EP Targetkan Recovery CPP Gundih Rampung November

Surabaya, Beritasatu.com - PT Pertamina EP mengejar target penyelesaian recovery CPP Gundih dapat dituntaskan pada November 2020.

Baca Juga: Pertamina EP Asset 4 Percepat Pemulihan CPP Gundih

"Secara kumulatif, progress recovery CPP Gundih per awal Juli 2020 sudah mencapai sekitar 44 persen dengan target selesai pada bulan November 2020," kata Asset 4 General Manager PT Pertamina EP, Agus Amperianto, kepada Beritasatu.com, Sabtu (11/7/2020).

Agus menjelaskan, capaian progress recovery CPP Gundih itu diketahui saat cek kesiapan peralatan penunjang serta workshop visit untuk pekerjaan fabrikasi thermal oil heater, Jumat (10/7/2020). Kegiatan ini, dihadiri juga Cepu Field Manager PT Pertamina EP.

"Thermal oil heater ini bagian dari acid gas removal unit (AGRU) yang berfungsi untuk menghilangkan sulfur dan CO2, untuk memenuhi standar gas jual ke konsumen," terangnya.

Baca Juga: Kapolda Jateng Dukung Upaya Recovery CPP Gundih

Menurut Agus, secara garis besar, struktur proses utama dari CPP Gundih terdiri dari proses separasi, proses AGRU, dehidration unit (DHU), dan gas untuk dialirkan ke konsumen.

"Secara overall pekerjaan recovery CPP Gundih masih on the track, insyaallah kami bisa menyelesaikan seluruh rangkaian pekerjaan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan,” kata Agus.

Agus menambahkan, sebanyak 125 orang yang bekerja di area CPP Gundih tetap berkomitmen menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

Baca Juga: Pertamina EP Optimistis Pemulihan CPP Gundih Sesuai Target

"Kami sangat memperhatikan aspek safety dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk juga kesehatan seluruh pihak yang terlibat dalam pekerjaan recovery CPP Gundih. Protokol pencegahan Covid-19 menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh pihak. Seperti menerapkan physical distancing, menggunakan masker dan untuk yang bekerja di ketinggian wajib menggunakan safety harness," pungkas Agus.