Harga Minyak Tergerus di Perdagangan Asia Pagi Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun di perdagangan Asia, Senin pagi ini (13/7/2020).

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent melemah 1,06 persen menjadi US$ 42,78 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka AS WTI turun 1,16 persen menjadi US$ 40,08 per barel.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Minggu (12/7/2020) melaporkan kenaikan harian kasus corona global, menurut Reuters. Florida pada Minggu melaporkan lebih 15.000 infeksi Covid-19, atau rekor satu hari tertinggi untuk negara bagian AS sejak pandemi dimulai di negara tersebut.

Adapun indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 96,606 setelah turun dari level di atas 96,9 minggu lalu.

Yen Jepang diperdagangkan pada 106,90 per dolar menyusul penguatan dari level di atas 107,2 terhadap greenback pekan lalu. Dolar Australia berpindah tangan pada $ 0,6942 setelah perdagangan bergolak pekan lalu di bawah $ 0,694 hingga di atas $ 0,698.