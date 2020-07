Bursa Eropa Menguat Dibantu Sentimen Vaksin Covid-19

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Senin (13/7/2020). Optimisme pengembangan vaksin Covid-19 menyelamatkan pasar yang terseret sentimen meningkatnya kasus Covid-19 di seluruh dunia.

Indeks Stoxx600 naik 1 persen, DAX Jerman naik 1,32 persen, FTSE Inggris naik 1,33 persen, CAC Prancis naik 1,73 persen, FTSE MIB Italia naik 1,19 persen.

Di AS, angka penambahan kasus baru Covid-19 telah menembus 60.000 kasus per hari hingga Minggu (12/7/2020), sehingga totalnya menjadi 3 juta kasus. WHO juga melaporkan rekor kasus baru harian sebesar 230.374 kasus pada hari Minggu.

Sementara itu, FDA AS memberikan proses perizinan cepat untuk dua kandidat vaksin yang dikembangkan perusahaan Jerman BioNTech dan perusahaan farmasi AS Pfizer.

Pekan ini pengumuman laporan keuangan triwulan-II akan segera dimulai. Perhatian investor tertuju pada JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo yang akan mengumumkan laporan mereka hari ini.