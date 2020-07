Pengembang Cambio Loft Berikan Kemudahan Cara Bayar

Serpong, Beritasatu.com - Dampak pandemi virus corona (Covid-19) hingga kini masih dirasakan dan memberikan banyak perubahan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Mulai dari cara berinteraksi hingga model bisnis pun menyesuaikan dengan tatanan baru sesuai protokol kesehatan.

Namun, satu hal yang tetap pasti dan tidak akan pernah berubah adalah masyarakat masih butuh hunian untuk tempat tinggal. Pertanyaanya, hunian seperti apa yang harus dimiliki untuk melewati era normal baru?

Project Consultant Cambio Loft @Alam Sutera, Rita Megawati mengatakan, industri properti sudah menunjukkan tren positif sejak akhir tahun 2019 lalu. Kondisi ini diyakini terus berlanjut hingga tahun 2021.

"Sayangnya, tren yang sempat membaik pada awal tahun, terganjal penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 yang merebak sejak beberapa waktu lalu," kata Rita dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Selasa (14/7/2020).

Rita mengatakan, Cambio Lofts merupakan solusi hunian new normal for the next generation. Di tengah banyaknya pilihan yang ditawarkan untuk tempat tinggal ataupun investasi, Cambio Lofts menawarkan sesuatu yang berbeda dalam menjalani 3 unsur kehidupan utama, live work and play.

"Kunci keberhasilan Cambio Lofts adalah bisa merealisasikan keinginan semua orang untuk memiliki gaya hidup one stop living yang sempurna dengan lokasi, fasilitas dan desain unit super efektif sebagai kunci utama," jelasnya.

Rita menegaskan, Cambio Lofts merupakan masterpiece project yang berdiri di atas lahan seluas 1,1 hektare (ha), persis di jantung kawasan Alam Sutera, dan dikembangkan oleh ACT Group yang merupakan perusahaan properti ternama dari Singapura.

"Cambio Lofts menawarkan hunian berkonsep useable compact living, dengan desain yang memaksimalkan fungsi ruang. Semua unit di Cambio Lofts memiliki luasan yang maksimal, mulai dari unit 1 bedroom dengan luasan 37 meter persegi hingga unit 4 bedroom dengan luasan terbesar 86 meter persegi,” tegas Rita.

Dalam pengembangannya, Cambio Lofts terdiri dari 2 tower yang di tiap menaranya terdiri dari 700 unit. Selain itu, setiap lantai dilengkapi 7 lift dengan teknologi baru yang berada di tengah gedung. Alhasil, semua unit apartemen dekat dengan fasilitas dan bisa menikmati pemandangan kawasan. Konsep ini terinspirasi dengan gaya hidup hunian di Singapura.

"Melalui berbagai kelebihan tersebut, harga permeter apartemen ini cukup terjangkau, hanya Rp 21 jutaan/meter dengan nett area bisa mencapai 90 persen, membuat Cambio Lofts menjadi apartemen dua lantai terbaik di kelasnya. Kami juga menawarkan konsep baru skema pembayaran revenue account, yang didukung OCBC NISP untuk memberi kenyamanan cara bayar mulai dari konstruksi sampai dengan serah terima unit," pungkas Rita.