Ekonom Indef Nilai Wacana Peleburan OJK ke BI Terlalu Dini

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menilai pandangan tentang peleburan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI) yang kembali mencuat dalam beberapa pekan terakhir ini terlalu dini dan kurang tepat, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Menurut Eko, yang perlu dilakukan saat ini adalah mengoptimalkan peran dari OJK, salah satunya terkait pengawasan perbankan. “Kalau memang saat ini ada problem dalam konteks pengawasan perbankan, tetapi kemudian arahnya adalah peleburan kembali OJK ke BI, saya rasa ini terlalu dini dan kurang tepat. Apalagi lembaga ini kan sebetulnya relatif baru dan masih masa transisi, tinggal optimalisasi dari peran yang belum optimal saja,” kata Eko Listiyanto kepada Beritasatu.com, Selasa (14/7/2020).

Di masa pandemi saat ini, Eko melihat sektor keuangan sebetulnya masih cukup kuat, meskipun sangat bergantung pada sektor riil. Apabila ada kebijakan besar pada sektor ini seperti peleburan OJK ke BI, dikhawatirkan akan memberi efek yang negatif pada sektor keuangan. Selain itu, langkah tersebut juga bisa merusak kepercayaan investor terhadap Indonesia.

“Peleburan ini sangat berisiko, salah satunya terkait reputasi kebijakan. Bila terburu-buru, ini juga dapat menimbulkan reaksi pasar yang negatif. Padahal saat ini kita tengah all out menangani pandemi Covid-19,” ujarnya.

Eko melihat wacana ini kembali muncul karena beberapa pihak mempertimbangkan belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan OJK, dan juga tidak kelihatannya dukungan OJK dalam membantu mengatasi pandemi. Namun menurut Eko, perlu juga dilihat keberadaan OJK yang masih terhitung baru, dan juga dari sisi keuangan masih sangat bergantung pada iuran dari lembaga perbankan, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan seperti bank sentral.

“Kalau pun dikembalikan ke BI, ini bisa timbul masalah baru. Sebab OJK kan tidak hanya mengawasi bank, tetapi juga lembaga keuangan non bank. Sementara BI kan hanya mengurusi bank, sehingga ini bisa jadi masalah baru dan nantinya malah perlu kelembagaan yang baru lagi. Jadi sebaiknya fokus pada penguatan lembaga saja,” kata Eko.