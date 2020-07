Indef: Resesi Singapura Peringatan bagi Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai, resesi yang menimpa ekonomi Singapura menjadi peringatan keras bagi Indonesia. Sebab, resesi yang terjadi di negara tetangga itu diprediksi akan menekan sektor perdagangan dalam negeri.

“Singapura menjadi hub perdagangan dan investasi yang cukup penting bagi Indonesia. Indikasi resesi Singapura menjadi warning bagi Indonesia bahwa kinerja perdagangan akan terkontraksi cukup dalam. Arus barang yang keluar dan masuk dari Indonesia sebagian lewat hub Singapura. Kalau volume ekspor impor di sana turun tajam ya kita harus bersiap kinerja perdagangan akan turun sepanjang tahun,” ujarnya, Selasa (14/7/2020).

Kemudian dari sisi investasi, Singapura sambungnya juga punya peran sebagai financial hub.

“Negara asal investasi kalau mau ke Indonesia lewatnya ke Singapura. Itu yang membuat Singapura menjadi negara yang kontribusi investasi PMA-nya terbesar di Indonesia. Mereka resesi berarti kinerja investasi akan turun drastis khusus pada semester kedua,” pungkasnya.