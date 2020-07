Kontribusi untuk Negeri, Penjualan Obligasi ORI017 via Welma dari BCA Cetak Rekor

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu upaya PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam mendukung pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional adalah dengan menjadi mitra distribusi Obligasi Negara Ritel Seri ORI017. Pembelian ORI017 secara online baik melalui KlikBCA maupun aplikasi wealth management (Welma) dari BCA mencetak hasil yang sangat baik sebesar Rp 4,5 triliun.

Senior Executive Vice President Wealth Management BCA, Christine Setyabudhi, di Jakarta, Selasa (14/7), mengatakan, mengatakan, penjualan ORI017 mengalami peningkatan lebih dari 100% secara keseluruhan di BCA dibanding obligasi sebelumnya baik ORI016 maupun SR012.

Hingga 9 Juli 2020, perseroan mencatatkan pemesanan ORI017 di BCA sekitar 75% via KlikBCA Individu dan 25% via Welma, dimana pencapaian ORI017 via Welma menjadi rekor BCA akan aplikasi wealth management dengan transaksi diatas Rp 1 triliun.

Hal ini menunjukkan Welma sebagai aplikasi baru yang diunduh hampir 40.000 pengguna melalui Google Play Store & App Store yang memiliki nilai transaksi Year to Date lebih dari Rp 1,5 Triliun, telah diterima dengan baik dan memberi solusi bagi nasabah BCA.

Christine menambahkan, pihak mencermati bahwa permintaan yang tinggi atas pembelian ORI017 ini didasarkan pada pola masyarakat yang cenderung beralih ke instrumen yang lebih konservatif di tengah situasi pandemi Covid-19 ini.

Kontribusi BCA dalam penjualan investasi ORI017 ini diharapkan dapat turut menggerakkan dan memulihkan kembali roda perekonomian nasional di tengah keberlangsungan proses menuju tahap new normal.

“Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi BCA, di mana banyak nasabah kami yang tertarik untuk mendukung Indonesia melalui BCA sebagai salah satu mitra distribusi yang bekerja sama dengan pemerintah. BCA akan terus selalu mendukung pemerintah melalui penyediaan layanan yang menjadi solusi bagi masyarakat, pemeliharaan SDM cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan HaloBCA yang siap melayani masyarakat,” tutup Christine.

Untuk mendukung kebutuhan nasabah akan produk investasi dan asuransi di era digital, BCA menghadirkan Welma sebagai solusi mobile application yang digunakan untuk melakukan transaksi finansial dan memperoleh informasi terkait produk wealth (reksa dana, obligasi dan asuransi).

Welma juga dilengkapi dengan fitur “leave contact asuransi” sebagai jawaban dari kebutuhan proteksi nasabah yang tetap ingin terlindungi di rumah. Dengan menggunakan fitur ini, nasabah akan mendapatkan penjelasan dari Bancassurance Consultant AIA sebagai partner BCA.