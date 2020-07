Satoria Agro Industri Rambah Pasar Biskuit

Pasuruan, Beritasatu.com - PT Satoria Agro Industri (anak perusahaan Satoria Group), merambah pasar biskuit di tanah air dengan memproduksi biskuit dalam kemasan, Richwell, dari pabrik barunya di Pasuruan, Jawa Timur (Jatim). Selain pasar domestik, di kuartal I 2021 pasar ekspor seperti Korea, Tiongkok, Taiwan dan Afrika, ditargetkan bisa ditembus, sejalan dengan pertumbuhan kapasitas produksi hingga dua kali lipat dari sekarang sebesar 24.000 ton per tahun.

CEO dan founder Satoria Group, Alim Satria menjelaskan, potensi pasar biskuit di tanah air sangat besar. Total kebutuhan pasar domestik per tahun di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp 16 triliun per tahun atau setara dengan lebih dari 400.000 ton per tahun. Pemain yang terjun di dalam industri inipun terbilang tidak sedikit jumlahnya.

"Walaupun pemainnya banyak dan persaingannya juga ketat, namun pasarnya juga besar," kata Alim Satria kepada Beritasatu.com, usai peluncuran biskuit Richwell di pabrik Satoria Agro Industri di Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (15/7/2020).

Untuk bisa masuk dan menjadi salah satu pemain yang bersaing dengan pemain lain di industri biskuit nasional, kata Alim, langkah awal sudah dilakukan Satoria Agro Industri dengan melakukan investasi dan pembangunan lini produksi di kawasan pabrik di Pasuruan.

"Adapun total investasi untuk mesin saja mencapai sekitar US$ 2,5 juta, masing-masing terdiri dari line satu sekitar US$ 1 juta dan line dua sekitar US$ 1,5 juta, dengan total kapasitas produksi sebesar 2.000 ton per bulan atau 24.000 ton per tahun," terang Alim Satria.

Sambil terus menggali lagi potensi dan prospek yang ada di pasar, lanjut Alim, di masa yang akan datang dengan pertumbuhan pasar nantinya yang cukup menjanjikan, ekspansi bisnis yang lebih besar lagi tentu akan dilakukan. "Pastinya, di tahun ini dan tahun 2021 perusahaan akan agresif untuk mengambil posisi di pasar. Tak hanya di pasar domestik, bahkan, kita menargetkan di kuartal pertama tahun 2021 perusahaan sudah dapat melakukan ekspor dan masuk ke pasar internasional seperti Korea, Tiongkok, Taiwan dan Afrika," terang Alim Satria.

Sementara itu, Deputy Operational Director Satoria Agro Industri, Fendi Jaya Kurniawan menjelaskan, investasi di sisi pemasaran juga akan digeber, sehingga dalam waktu kurang dari setahun, distribusi Richwell ditargetkan sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari supermarket, minimarket, grosir, toko besar, toko kecil sampai dengan warung.

"Untuk itu, Satoria Agro Industri telah menggandeng sejumlah distributor regional di setiap daerah yang sudah berpengalaman dan memiliki jaringan distribusi dan pemasaran yang handal," jelas Fendi.

Menurut Fendi, pengalaman yang dicapai anak perusahaan Satoria Group di bidang farmasi dan produk olahan dalam menggandeng distributor tentu akan diterapkan. "Harapannya di sektor retail ini, nama Richwell dalam waktu satu tahun kedepan akan berkibar di dalam negeri, bahkan di mancanegara,” tandasnya.

Fendi optimistis dengan kemampuan penetrasi pasar Richwell untuk menjangkau semua konsumen terutama di segmen produk biskuit dalam kemasan. Apalagi, dengan 4 varian rasa sesuai selera masyarakat Indonesia, yaitu cokelat, vanila, susu, dan kelapa.

"Untuk kemasan 30 gram, misalnya, bisa dinikmati oleh masyarakat dengan harga terjangkau. Bisa dibilang biskuit Richwell ini biskuitnya rakyat Indonesia. Rasanya enak, dan harga yang pas di kantong masyarakat Indonesia. Kedepan, untuk lebih memenuhi permintaan pasar yang beragam, perusahaan juga akan lebih melengkapi varian ukurannya mulai dari kemasan kecil, travel, dan family," ungkap Fendi.

Selain menggarap pasar ritel, dengan kapasitas produksi saat ini, perusahaan juga telah mempersiapkan untuk ikut berpartisipasi di dalam pengadaan tender biskuit Pengganti Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil dan Balita (KEK) nasional di Kementerian Kesehatan (Kemkes).

Berbagai langkah sudah disiapkan, mulai dari perizinan, kapasitas produksi, saluran distribusi sampai dengan kabupaten/kota dan puskesmas di daerah, ketersediaan labolatorium dan alat ukur untuk menjamin kualitas produk terutama terkait dalam hal kandungan nutrisi dan gizi.

"Kita optimistis memiliki keunggulan dan harga yang lebih kompetitif. Harapannya kita dapat ikut andil dalam penghematan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Kita pun berharap, di tahun ini regulator dapat membuat dan menetapkan aturan tender yang lebih simple dan dapat memberikan kesempataan berkompetisi yang lebih sehat dan luas terhadap pelaku industri di tanah air," tegas Fendi.