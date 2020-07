Harga Emas Turun karena Kebijakan ECB

Chicago, Beritasatu.com - Harga Emas berjangka jatuh menjadi US$ 1.800 pada akhir perdagangan Kamis (16/7/2020), ketika dolar menguat dan Bank Sentral Eropa (ECB) mempertahankan kebijakan moneternya.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, merosot US$ 13,5 atau 0,74 persen, menjadi US$ 1.800,30 per ounce.

"Kata kuncinya adalah bahwa bank-bank sentral bertahan pada kebijakannya untuk lebih menggelontorkan stimulus. Itu membuat tren bullish emas," kata analis pasar OANDA, Edward Moya.

Presiden European Central Bank (ECB) Christine Lagarde mengatakan bank sentral akan menggunakan kekuatan stimulus sepenuhnya bahkan ketika ekonomi zona euro menunjukkan beberapa tanda rebound dari resesi yang disebabkan pandemi.

ECB pada Kamis (16/7/2020) mengumumkan akan mempertahankan suku bunga simpanannya negatif 0,5 persen dan suku bunga pembiayaan kembali pada 0 persen.

Bank sentral juga mengatakan akan melanjutkan program pembelian aset sebesar 20 miliar euro per bulan.

Emas yang secara luas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, telah naik di belakang langkah stimulus besar-besaran dan suku bunga rendah.

Analis Kitco Metals, Jim Wyckoff mengatakan, meningkatnya ketegangan AS dan Tiongkok serta kenaikan infeksi virus corona di beberapa negara membuat emas tetap didukung secara fundamental.

Lonjakan kasus Covid-19 baru-baru ini di Amerika Serikat telah memaksa negara-negara bagian seperti California melakukan penguncian kembali, memicu kekhawatiran akan lebih banyak kerusakan bisnis.

Emas juga di bawah tekanan ketika laporan yang dirilis oleh Federal Reserve Bank of Philadelphia menempatkan indeks manufaktur di 24,1 pada Juli, lebih baik dari yang diperkirakan, dan sebuah laporan yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS menunjukkan penjualan ritel AS naik 7,5 persen pada Juni.

Laporan klaim pengangguran mingguan yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS pada Kamis (16/7/2020) menunjukkan klaim awal pengangguran turun 10.000 menjadi 1,3 juta.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 18,8 sen atau 0,95 persen, menjadi US$ 19,573 per ounce.

Platinum pengiriman Oktober turun US$ 6,2 atau 0,74 persen, menjadi US$ 837 per ounce.