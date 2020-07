Harga Minyak di Perdagangan Asia Menguat Pagi Ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada Jumat pagi (17/7/2020) di perdagangan Asia.

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent naik menjadi US$ 43,41 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS WTI juga naik 0,17 persen menjadi US$ 40,82 per barel.

Sementara indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 96,269 setelah di atas 96,4.

Yen Jepang diperdagangkan pada 107,33 per dolar, dalam minggu perdagangan yang bergejolak dari level 107,4 menjadi di bawah 106,8.

Dolar Australia berpindah tangan pada $ 0,6979 setelah level di sekitar $ 0,7 kemarin.