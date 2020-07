Impor Bahan Baku Turun 15%, Kegiatan Produksi Bisa Terganggu

Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah pandemi Covid-19, neraca dagang Indonesia pada semester I-2020 masih mengalami surplus US$ 5,50 miliar. Surplus ini dari selisih ekspor yang mencapai US$ 76,41 miliar, dan impor US$ 70,91 miliar.

Meski surplus, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti menilai kinerja impor Indonesia perlu menjadi perhatian, khususnya penurunan impor bahan baku dan barang modal yang akan berpengaruh kepada sektor industri, perdagangan, dan investasi. Pada semester I-2020, impor bahan baku/penolong turun sebesar US$ 9,30 miliar (15 perrsen), sedangkan impor barang modal turun US$ 2,22 miliar (16,82 persen).

“Impor barang baku dan barang modal yang mengalami penurunan signifikan harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Bahan baku berperan pada 74,37 persen impor Indonesia pada periode Januari – Juni 2020. Hal ini menunjukkan impor dibutuhkan industri untuk proses produksi. Sementara barang konsumsi hanya berperan 10,13 persen yang berarti persentase impor barang jadi masih kecil dan didominasi oleh intermediary products yang dapat membantu perekonomian,” kata Ira Aprilianti, Jumat (17/7/2020).

Karenanya, lanjut Ira, pemerintah harus fokus pada orientasi perdagangan terbuka dengan tidak melupakan kepentingan kelancaran rantai pasok dalam negeri yang dapat mendukung perekonomian. Penurunan impor bahan baku dan barang modal pada Januari-Juni 2020 memang disebabkan oleh terhambatnya proses produksi akibat Covid-19. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga harus mempermudah proses dagang, misalnya mempercepat proses perizinan.

“Saat ekonomi mengalami krisis, ditambah proses impor yang rumit, akan mengganggu perekonomian secara keseluruhan. Sebaiknya pemerintah mempermudah proses dagang baik ekspor maupun impor, apalagi selama krisis. Saat ekonomi mengalami krisis, ditambah proses impor yang rumit, ini akan mengganggu perekonomian secara keseluruhan. Pada akhirnya, konsumen yang harus membayar lebih akibat ketidaklancaran perdagangan,” kata Ira.

Di sisi lain, meskipun kinerja perdagangan Indonesia pada Juni 2020 mulai mengalami peningkatan seiring dengan dilakukannya pelonggaran pembatasan di sejumlah negara, namun pemerintah harus mulai mengantisipasi perdagangan bilateral yang turun cukup signifikan pada negara partner perdagangan utama, contohnya dengan Korea Selatan.

“Perbaikan perekonomian terjadi pada Juni 2020 setelah pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan mobilitas dan lockdown. Namun, pemerintah tidak boleh lengah dalam menganalisa kinerja perdagangan berdasarkan sektor dan negara partner dagang. Pada sektoral, Indonesia masih bergantung pada kinerja non migas untuk mempertahankan neraca perdagangan yang imbang,” terang Ira

Berdasarkan data Badan pusat Statistik (BPS), untuk pangsa ekspor non migas selama semester I-2020, yang terbesar adalah Tiongkok mencapai US$ 12,83 miliar (17,71 persen), diikuti Amerika Serikat US$ 8,59 (11,86 persen), Jepang US$ 6,29 miliar (8,68 persen), India US$ 4,73 miliar (6,54 persen), dan Singapura US$ 4,61 miliar (6,36 persen).

Sedangkan untuk pangsa impor nonmigas terbesar, Tiongkok juga masih menjadi yang teratas mencapai US$ 18,14 miliar (28,63 persen), diikuti Jepang US$ 6,09 miliar (9,61 persen), Singapura US$ 4,21 miliar (6,64 persen), Amerika Serikat US$ 3,83 miliar (6,04 persen), dan Thailand US$ 3,74 miliar (5,90 persen).