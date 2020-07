Bursa Eropa Melemah Jelang Pertemuan Stimulus UE

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa dibuka melemah pada perdagangan Jumat (17/7/2020) menjelang pertemuan Uni Eropa (UE) membahas stimulus sebesar 750 miliar euro.

Indeks Stoxx600 turun 0,09 persen, DAX Jerman naik 0,2 persen, FTSE Inggris turun 0,07 persen, CAC Prancis turun 0,48 persen, FTSE MIB Italia turun 0,1 persen.

Para pemimpin Uni Eropa akan mengadakan pertemuan hariu ini membahas proposal stimulus Covid-19 senilai 750 miliar euro. Stimulus ini diprediksi akan mendapatkan tantangan dari empat negara anggota yang lantang menolak: Austria, Denmark, Swedia, dan Belanda. Proposal ini juga diperkirakan diveto oleh Hungaria yang bersengketa dengan UE karena isu hak asasi manusia.

Pelaku pasar Eropa juga terus memantau perkembangan Covid-19 di AS. Menurut catatan Reuters, kasus baru Covid-19 di AS pada Kamis kemarin mencapai 77.000 kasus baru, angka harian tertinggi. Angka klaim pengangguran awal di Amerika Serikat mencapai 1,3 juta untuk pekan yang berakhir 11 Juli, atau lebih tinggi dibandingkan ekspektasi ekonom yang disurvei Dow Jones 1,25 juta.

Ketegangan AS-Tiongkok juga menjadi sentimen yang menyeret pasar. Reuters pada Kamis kemarin melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump tengah mempertimbangkan larangan masuk ke AS untuk semua anggota Partai Komunis Tiongkok dan keluarganya.

The Institute for International Finance Kamis kemarin mengatakan utang global membengkak ke US$ 258 triliun di triwulan pertama 2020, atau sekitar 331 persen dari PDB dunia, dan terus bertambah.

Di Eropa, British Airways mempensiunkan seluruh armada Boeing 747 karena anjloknya perjalanan global akibat kebijakan shutdown.