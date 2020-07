Permintaan Masih Lemah, Penyaluran Kredit Modal Kerja Tak Bisa Dipaksakan

Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai kebijakakan pemberian kredit modal usaha dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak akan efektif, apabila dari sisi demand atau permintaan tidak segera dibenahi. Bila dipaksakan, hal tersebut malah akan menimbulkan adanya kredit macet.

Menurut Aviliani, perbankan sebetulnya sudah mendorong pemberian kredit, khususnya untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM). Tetapi permintaan kredit tersebut tidak meningkat secara signifikan karena banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan penjualan akibat daya beli masyarakat yang belum membaik.

Pemerintah sendiri pada pekan lalu telah meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. PT Jamkrindo dan PT Askrindo telah ditugaskan untuk menjamin pelaku usaha UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Sebelumnya pada 25 Juni 2020, pemerintah juga telah menempatkan uang negara di bank umum milik pemerintah atau Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dengan total Rp 30 triliun. Dana tersebut diharapkan dapat mendorong sektor rill melalui kredit modal kerja baru di perbankan untuk UMKM.

“Kebijakan pemerintah sebetulnya sudah banyak, mulai dari relakasi baik itu perpajakan, kemudian restrukturisasi, lalu dibolehkan lagi mendapatkan kredit model kerja baru. Bahkan diberikan jaminan sampai 80%, khususnya untuk UMKM dengan pinjaman sampai Rp 10 miliar. Tetapi kan problemnya tidak mudah. Ketika mereka melakukan restrukturisasi, usaha mereka belum maju, bagaimana mereka harus dikasih kredit,” kata Aviliani dalam acara diskusi virtul “Peran Perbankan Memulihkan Perekonomian Saat New Normal”, Jumat (17/7/2020).

Bila pemberian kredit modal kerja tersebut dipaksakan dalam kondisi demand yang masih melemah, Aviliani mengkhawatirkan nantinya dalam tempo satu atau dua tahun lagi akan menjadi kredit macet yang bisa memengaruhi kepercayaan kepada sektor perbankan. Karenanya, menurut Aviliani lebih baik memaksimalkan belanja negara dan juga program perlindungan sosial untuk mendorong adanya permintaan.

“Jadi kita tidak perlu memaksakan mereka mendapatkan kredit, justru pemerintah dalam kondisi krisis ini harus belanja tepat waktu. Ini yang belum saya lihat dari sisi implementasinya. Belanja kesehatan masih minim. Saya juga tidak yakin bantuan langsung tunai sudah dilaksanakan dengan tepat, karena banyak orang yang turun kelas dan biasanya datanya susah diperoleh. Jadi belanja APBN dan APBD inilah yang menurut saya harus lebih cepat, sehingga ini akan menimbulkan demand,” papar Aviliani.

Bila demand semakin meningkat, lanjut Aviliani, bank otomatis akan menyalurkan kredit. Namun ia melihat kebijakan yang ditawarkan pemerintah saat ini lebih banyak di sisi supply, misalnya melalui penjaminan kredit modal kerja, hingga KUR dengan bunga subsidi. Padahal masalah utamanya lantaran tidak ada demand, sehingga permintaan kredit melemah. “Jadi jangan hanya dari sisi supply, sisi demand pun harus diperhatikan,” tegas Aviliani.

Rekomendasi Kebijakan

Dari data yang dihimpunnya, Aviliani mengatakan saat ini sudah sekitar Rp 700 triliun dana yang telah direstrukturisasi, atau sekitar 12% dari total kredit nasional. Aviliani memperkirakan akan ada sekitar 15% - 25% dari total kredit nasional yang direstrukturisasi.

Di sisi lain, dalam perbankan juga masih ada gap likuditas. Karenanya, Aviliani berharap implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penempatan Dana Pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional harus lebih dipercepat, sehingga bisa ada percepatan untuk memenuhi likuiditas perbankan secara merata.

“Bank itu mengikuti bisnis. Jadi kalau bisnisnya tidak jalan, tidak mungkin bank diminta untuk menyalurkan kredit. Jadi demand side ini yang harus di-create oleh pemerintah. Program-program yang sudah ada, termasuk Desa Desa harus dilihat apakah sudah sesuai target. Karena saya lihat banyak sekali keterlambatannya, terutama di triwulan I dan II. Ini jangan sampai terulang di triwulan berikutnya dan di tahun depan,” kata Aviliani.

Rekomendasi lainnya, belanja pemerintah pusat, daerah dan desa menggunakan produk domestik, sehingga perlu melakukan penyesuaian standarisasi. Kemudian bagaimana menghubungkan antara UMKM dan perusahan besar atau menengah.

“Substitusi impor juga harus terus dikembangkan. Karena terbukti ketika kita tidak bisa impor, banyak sekali yang ternyata bisa menciptakan di dalam negeri,” kata Aviliani.

Hal senada juga disampaikan Kepala Ekonom Bank BNI Ryan Kiryanto. Ia memprediksi pada tahun ini pertumbuhan kredit akan melemah dikarenakan sebagian besar pengusaha tengah fokus pada restrukturisasi kreditnya. Berdasarkan Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia, pertumbuhan kredit pada 2020 juga diperkirakan hanya sebesar 2,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi kredit pada 2019 sebesar 6,1% dan prakiraan pada survei periode sebelumnya sebesar 5,5%.

“Kalaupun mereka mau minta kredit lagi, apakah produksinya nanti bisa dibeli oleh konsumen? Sebab isu yang ada di pasar adalah isu demand yang memang sangat lemah,” kata Ryan.