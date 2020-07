Harga Emas Naik Saat Kasus Covid-19 Melonjak

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada akhir perdagangan Jumat (17/7/2020), dan mencatat kenaikan mingguan keenam berturut-turut. Penguatan harga emas ini terjadi ketika ada rekor kenaikan infeksi virus corona (Covid-19) di Amerika Serikat (AS) yang memicu ketidakpastian pemulihan ekonomi.

Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, naik US$ 9,7 atau 0,54 persen, menjadi US$ 1.810 per ounce. Sementara secara minggua harga emas berjangka naik 0,50 persen, atau naik minggu keenam berturut-turut.​​​​​​​

"Suku bunga riil negatif, pelemahan dolar AS dan naiknya kasus Covid-19, membuat daya tarik safe-haven logam kuning makin tinggi," kata analis komoditas ANZ Soni Kumari.

Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan melarang perjalanan semua anggota Partai Komunis China, ke negara itu.

Di sisi lain, AS memecahkan rekor harian infeksi Covid-19 mendorong beberapa negara bagian memberlakukan penguncian sebagian, sementara jumlah kasus global mencapai 14 juta.

Sedangkan greenback yang lebih lemah terhadap mata uang utama lainnya menambahkan dukungan terhadap emas. Indeks dolar turun 0,4 persen.

Peningkatan tajam paket stimulus global untuk melindungi ekonomi dari kejatuhan akibat Covid-19 telah mendorong safe-haven emas 19,3 persen lebih tinggi sepanjang tahun ini.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman September naik 19,1 sen atau 0,98 persen, menjadi US$ 19,764 per ounce. Platinum pengiriman Oktober naik US$ 12,6 atau 1,51 persen, menjadi US$ 849,6 per ounce.