Harga Minyak Melemah karena Lonjakan Kasus Covid-19

New York, Beritasatu.com - Harga minyak turun tipis pada akhir perdagangan Jumat (18/7/2020) karena meningkatnya kasus virus corona (Covid-19) menghidupkan kembali kekhawatiran melemahnya permintaan bahan bakar. Sementara negara-negara penghasil minyak mentah utama bersiap meningkatkan produksi.

Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus kehilangan 16 sen menjadi US$ 40,59 per barel, sementara harga minyak mentah Brent pengiriman September turun 23 sen menjadi US$ 43,14 per barel.

Kedua kontrak sedikit berubah dari seminggu sebelumnya. Untuk minggu ini, harga minyak mentah WTI naik 0,1 persen, sementara Brent turun 0,2 persen.

Amerika Serikat melaporkan sedikitnya 75.000 kasus baru Covid-19 pada Kamis (16/7/2020), sebuah rekor harian. Spanyol dan Australia melaporkan lompatan harian tajam dalam lebih dari dua bulan, sementara kasus terus melonjak di India dan Brazil.

Permintaan bahan bakar telah pulih secara luas dari penurunan 30 persen pada April setelah negara-negara di seluruh dunia membatasi pergerakan dan menutup bisnis.

Anggota parlemen di Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memperdebatkan lebih banyak stimulus dalam beberapa hari mendatang.

Harga acuan minyak mentah turun sekitar satu persen pada Kamis (16/7/2020) setelah Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, dikenal OPEC+, sepakat memangkas pasokan 9,7 juta barel per hari (bpd) sebesar 2 juta barel per hari, mulai Agustus.

Perusahaan energi AS memangkas jumlah rig minyak dan gas alam yang beroperasi ke rekor terendah selama 11 minggu berturut-turut, menurut data dari perusahaan jasa energi Baker Hughes Co.