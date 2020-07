Kolaborasi Futuristik Akusewa dan W.AP Ciptakan Hybrid Event

Jakarta, Beritasatu.com - PT Akusewa Indonesia Sejahtera (Akusewa) dan We Are Production (W.AP) berhasil mengadakan Hybrid Event Simulation yang berlangsung secara offline dan online di The Westin Hotel Jakarta dan Live Streaming via aplikasi Youtube dan Zoom Meeting, Sabtu (18/7/2020).

Acara ini dibuka langsung oleh CEO Akusewa Guruh Heriansyah dan CEO W.AP Andhika Dwi Wirnason.

Guruh Heriansyah mengatakan Hybrid Event adalah sebuah terobosan futuristik untuk menggabungkan dua metode dalam satu kegiatan yaitu online dan offline. Ini merupakan solusi untuk seluruh pihak yang saat ini terdampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan tersebut dibatalkan ataupun mengalami penundaan.

"Hybrid Event memberikan pengalaman bahwa ketika acara berlangsung tetap dapat dihadiri oleh peserta offline dengan batas maksimal 30 orang dan pada saat live streaming peserta online juga dapat melihat ambience dan seluruh peserta offline yang hadir pada acara tersebut," jelas Guruh.

Metode yang diciptakan Akusewa dan W.AP menggunakan teknologi terkini yaitu sebuah layar LED yang memungkinkan para peserta offline maupun online dapat melakukan interaksi dua arah.

"Kami juga menampilkan simulasi Hybrid Event di beberapa bidang yang memungkinkan peserta offline dan online hadir dan bisa berinteraksi," tambah Andhika Dwi Wirnason.

Pertama, simulasi Hybrid Event untuk "product launch”. Simulasi ini disampaikan oleh Doni Irawan, selaku Co-FounderWAW Professional Multimedia Supplier yang memperkenalkan sebuah alat bernama thermal scanner.

Dengan menggunakan thermal scanner, tidak diperlukan lagi pengecekan suhu tubuh secara manual. Pasalnya, alat ini bekerja secara otomatis untuk melakukan pengecekan suhu tubuh para peserta yang sedang berada di dalam ruangan acara.

"Hal ini tentunya dapat membuat efisiensi waktu dan juga menghindari adanya antrian panjang apabila dilakukan pengecekan suhu tubuh secara manual," tutur Doni.

Kedua, simulasi untuk acara wedding yang disampaikan oleh Artha M Soeharto, selaku Founder Aku Wedding. Artha mengatakan, jika virtual wedding pada umumnya hanya berlaku satu arah, tamu online hanya mengikuti acara tanpa adanya interaksi dengan pengantin dan tamu offline yang hadir.

"Namun, dengan menggunakan teknologi ini, para tamu online dapat melakukan interaksi dua arah dengan pengantin dan tamu offline. Mereka juga dapat tampil di layar LED dan dapat melakukan selfie,” ungkap Artha.

Ketiga, simulasi untuk E-Sprots yang memungkinkan para gamers berkumpul secara offline dan online dan mereka dapat melihat satu sama lain melalui layar LED. "Tidak terbatas hanya itu saja, para gamers pun juga dapat ditonton oleh audience secara online sehingga menciptakan suasana terasa baru dan berbeda dari yang sebelumnya," ujar Chandra, Director E-Sports W.AP Group.

Keempat, simulasi Hybrid Event untuk acara party puture yang dipresentasikan oleh Project Dance Ground, di mana konsep “party” dibuat secara hybrid dengan menghadirkan studio hybrid dan silent disco concept.

Selain itu, Akusewa dan W.AP juga bekerja sama dengan PT Bali Multi Sarana (Bali-Event) sehingga lokasi Hybrid Event tidak hanya dilakukan di Jakarta, namun dapat dilakukan juga di Bali.

Direktur dari Bali-Event Martinus Irianto Seko menyampaikan dukungan dan antusiasme atas terselenggaranya Hybrid Event Simulation. Dia berharap, Hybrid Event dapat membuat acara di Bali meningkat dan berjalan normal kembali seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.

"Kita juga berharap kolaborasi Akusewa dan W.AP sebagai pioneer pertama dalam menciptakan Hybrid Event di Indonesia dengan tagline #thefutureisnow dapat menjadi jawaban atas keinginan masyarakat yang ingin mengadakan acara secara offline maupun online di tengah situasi pandemi Covid-19," pungkas Martinus.