Layanan Remitansi Mobile BNI Tumbuh Pesat

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 yang melanda dunia tidak menghilangkan kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan, termasuk 7 juta diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. Salah satu layanan yang paling dibutuhkan adalah layanan pengiriman uang yang aman dan mudah. Hal tersebut mendorong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) untuk menyempurnakan layanan remitansi, termasuk salah satu yang paling aktif adalah transaksi melalui aplikasi Mobile Remittance (MoRe) di Singapura.

Pada semester I 2020, terdapat sekitar 30.000 pengguna aplikasi BNI MoRe. Transaksi kiriman uang dari Singapura melalui aplikasi BNI MoRe juga mengalami pertumbuhan sebesar 95,1% year on year (yoy) per Juni 2020.

Direktur Tresuri dan Internasional BNI Putrama Wahyu Setyawan menuturkan, BNI bekerjasama dengan perusahaan fintech (financial technology) di berbagai negara untuk memudahkan diaspora Indonesia yang ingin mengirimkan uang ke Indonesia secara digital. Kerj a ama tersebut turut mendorong pertumbuhan transaksi remitansi BNI di negara tempat Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) BNI berada. Negara-negara tersebut yaitu di Taiwan (tumbuh 55,9%), Korea Selatan (tumbuh 557,7%), Britania Raya dan Eropa (tumbuh 56,3%), serta Amerika Serikat (tumbuh 147,4%).

"Dalam situasi pandemi Covid-19, fasilitas yang disiapkan BNI adalah sangat tepat, karena diberikan secara digital tanpa harus keluar rumah sehingga mengurangi risiko terpapar virus. Hal tersebut merupakan komitmen BNI untuk memberikan yang terbaik bagi lebih dari 700.000 nasabahnya di luar negeri,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (18/7/2020).

Di samping digitalisasi transaksi remitansi, KCLN juga berperan aktif membantu pembukaan rekening tabungan BNI bagi Diaspora Indonesia secara digital melalui e-form sekaligus membantu proses aktivasi BNI Mobile Banking di luar negeri. Diharapkan Diaspora akan lebih mudah melakukan transaksi untuk kepeluannya di Indonesia seperti membayar listrik, BPJS, pajak dan transaksi lainnya melalui BNI Mobile Banking.

Di dalam negeri, BNI juga memberikan fasilitas kepada nasabah retail terutama ekspatriat yang ingin melakukan kiriman uang ke luar negeri secara digital melalui fitur International Remittance pada aplikasi BNI Mobile Banking. Per Juni 2020, transaksi International Remittance pada aplikasi BNI Mobile Banking telah mengalami pertumbuhan sebanyak 49,1% dibandingkan dengan Juni 2019.