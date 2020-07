Bursa Saham AS Menguat karena Amazon dan Vaksin Corona

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik pada Senin (20/7/2020) karena Amazon memimpin saham teknologi utama. Investor juga mempertimbangkan prospek vaksin corona dan stimulus fiskal di AS.

S&P 500 naik 0,8 persen atau 27,11 poin menjadi 3.251,84, atau berbalik positif untuk 2020 dengan kenaikan 0,6 persen pada tahun ini. Nasdaq Composite naik 2,5 persen atau 263,90 poin, menjadi 10.767,09. Dow Jones Industrial Average diperdagangkan 8,92 poin lebih tinggi menjadi 26.680,87.

Amazon naik 7,9 persen atau kenaikan terbaik sejak Desember 2018 setelah seorang analis Goldman Sachs menaikkan target harga sahamnya menjadi US$ 3.800 per saham, tertinggi di Wall Street. Facebook dan Netflix masing-masing naik lebih 1 persen, sementara Apple dan Alphabet masing-masing naik 2,1 persen dan 3,1 persen. Saham Microsoft melonjak 4,3 persen.

"Jika kita kehilangan kepemimpinan (teknologi), saya pikir itu akan mempengaruhi pasar secara keseluruhan," kata pendiri ChartSmarter, Douglas Busch, dalam sebuah catatan.

Anggota Dow Jones, Pfizer dan BioNTech melaporkan data positif awal tentang kandidat vaksin corona. Disebutkan obat itu menghasilkan penetralisir SARS-CoV-2 yang tergantung dosis tinggi dan konsentrasi IgG yang mengikat RBD setelah dosis kedua. Saham Pfizer naik 0,6 persen di tengah berita, sementara BioNTech naik 3,4 persen.

Kandidat vaksin lain dari Universitas Oxford dan AstraZeneca juga menunjukkan respons kekebalan positif dalam percobaan awal.

Pengumuman ini datang setelah perusahaan farmasi Inggris Synairgen mengklaim bahwa pengobatan baru virus corona telah mengurangi jumlah pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit dalam uji klinis. Sahamnya naik lebih 350 persen di bursa Eropa.

Kasus Covid-19 telah meningkat pada level yang mengkhawatirkan dan sekarang berjumlah lebih 3,7 juta di AS, menurut Johns Hopkins University.

Investor juga fokus ke Washington ketika anggota parlemen memulai negosiasi tentang langkah stimulus baru.

Awal tahun ini, Presiden AS Donald Trump menandatangani paket stimulus senilai US$ 2 triliun untuk tunjangan pengangguran selama pandemi. Salah satu manfaatnya adalah memberi dana US$ 600 per minggu.