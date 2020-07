Harga Minyak Menguat karena Harapan Vaksin Covid-19

New York, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada perdagangan Senin (20/7/2020) di tengah potensi vaksin Covid-19 dan pembicaraan berkelanjutan mengenai dana Uni Eropa untuk menghidupkan kembali ekonomi akibat pandemi.

Minyak mentah Brent naik 15 sen, atau 0,35 persen ke US$ 43,29 per barel, sementara West Texas Intermediate naik 22 sen, atau 0,54 persen, menjadi US$ 40,81 per barel.

"Seperti yang terjadi, harga minyak tidak mungkin naik sifnifikan dalam waktu cepat sampai sinyal bahwa pandemi melambat," kata Kepala Pasar Minyak Rystad Energy, Bjornar Tonhaugen.

Meskipun di Eropa virus telah tersudut, kata dia, namun di Amerika dan beberapa negara Asia terus meningkat.

Lebih 14,5 juta orang telah terinfeksi corona di dunia dan 604.000 meninggal, menurut penghitungan Reuters.

Harga minyak mendapat dukungan setelah sejumlah pengembang vaksin menunjukkan hasil menjanjikan. Uji coba vaksin yang dikembangkan AstraZeneca dan Universitas Oxford Inggris aman dan menghasilkan respons kekebalan dalam uji klinis tahap awal. Mereka berharap vaksin bisa digunakan pada akhir tahun.

Lebih dari 150 vaksin sedang dalam tahap pengembangan. Produsen obat Amerika Serikat (AS) dan CanSino Biologics Tiongkok juga melaporkan hasil positif kandidat vaksinnya pada Senin.

Investor juga fokus ke KTT Uni Eropa yang menunjukkan tanda-tanda awal kompromi usulan dana pemulihan 750 miliar euro (US$ 858,3 miliar) untuk menghidupkan kembali ekonomi.

"Selama beberapa minggu terakhir, harga minyak mentah sebenarnya tidak seperti biasanya tenang, menunjukkan langkah yang berpotensi tajam bisa segera terjadi," kata analis pasar ThinkMarketsm, Fawad Razaqzada.

“Jika permintaan pulih lebih cepat dari yang diharapkan, surplus pasokan dapat berkurang mengingat pembatasan pasokan yang sedang berlangsung oleh kelompok OPEC+. Ini berarti harga minyak lebih tinggi,” kata dia.

Meski permintaan bahan bakar mulai pulih dari penurunan 30 persen pada bulan April setelah negara di dunia memberlakukan lockdown, namun penggunaannya masih di bawah tingkat pra-pandemi. Permintaan bensin ritel AS turun lagi karena infeksi meningkat.

Meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan AS juga memberi tekanan pada harga. Kedutaan besar Tiongkok di Myanmar pada Minggu menuduh Amerika Serikat sangat keterlaluan dan memicu pertikaian antara negara itu dan tetangga-tetangga di Asia Tenggara atas Laut Tiongkok Selatan dan Hong Kong.

Sementera penguasa Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz, dirawat di rumah sakit, menderita radang kandung empedu.