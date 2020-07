Harga Emas Naik Dipicu Kenaikan Kasus Covid-19 dan Harapan Stimulus

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas menguat pada akhir perdagangan Senin (20/7/2020), melanjutkan kenaikannya akhir pekan lalu, karena lonjakan infeksi Covid-19 dan harapan langkah peningkatan stimulus.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, naik US$ 7,4 atau 0,41 persen, menjadi US$ 1.817,40 per ounce.

"Emas mendapatkan popularitas secara eksponensial sekarang, karena semua aspek inflasi yakni kurva imbal hasil, pencetakan uang, kekhawatiran tentang ekonomi dan Covid-19," kata Kepala Pedagang US Global Investors, Michael Matousek.

Emas diperdagangkan di bawah level puncak sepanjang masa US$ 1.920,30 per ounce pada September 2011, terutama didorong gelombang langkah stimulus moneter untuk melindungi dampak pandemi.

Tanda-tanda bahwa negara-negara Uni Eropa bersedia berkompromi dengan dana stimulus virus corona juga akan mempertahankan emas tetap didukung dengan baik.

Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok mendukung emas. Penurunan indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, juga memberikan dukungan tambahan.

Kasus virus corona, yang telah menginfeksi lebih 14 juta orang di seluruh dunia, terus meningkat di Amerika Serikat. Ahli di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS memperingatkan bahwa kasus dan kematian dapat meningkat pada musim gugur dan musim dingin ini.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman September naik 42,8 sen atau 2,17 persen, menjadi US$ 20,192 per ounce. Platinum pengiriman Oktober naik US$ 8,3 atau 0,98 persen, menjadi US$ 857,9 per ounce.