Harga Minyak di Pasar Asia Pagi Ini Flat

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia tidak banyak berubah atau relatif mendatar (flat) pada Selasa pagi (21/7/2020) di market Asia.

Minyak mentah AS WTI diperdagangkan pada US$ 40,8, sementara patokan global Brent diperdagangkan pada US$ 43,30.

Baca juga: Harga Minyak Menguat karena Harapan Vaksin Covid-19

Sementara harga minyak naik pada perdagangan Senin (20/7/2020) di tengah potensi vaksin Covid-19 dan pembicaraan berkelanjutan mengenai dana Uni Eropa untuk menghidupkan kembali ekonomi akibat pandemi.

Minyak mentah Brent naik 15 sen, atau 0,35 persen ke US$ 43,29 per barel, sementara West Texas Intermediate naik 22 sen, atau 0,54 persen, menjadi US$ 40,81 per barel.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, terakhir diperdagangkan pada 95,699, menurun dari penutupan sebelumnya 95,832.

"Dolar tetap berat di dekat level terlemah sejak Maret," tulis para analis di Commonwealth Bank of Australia dalam catatan pagi.

Dengan tidak adanya data ekonomi yang menggerakkan pasar minggu ini, negosiasi stimulus ekonomi akan menjadi fokus. Para pemimpin Eropa melanjutkan negosiasi pada Senin mengenai dana pemulihan ekonomi untuk membantu memerangi dampak pandemi. Reuters melaporkan bahwa proposal yang diajukan untuk mengangkat Uni Eropa dari resesi Covid-19 termasuk 390 miliar Euro hibah dan 360 miliar Euro pinjaman.

Di tempat lain, yen Jepang berpindah tangan di 107,16, melemah dari level dekat 106,8 yang terlihat pekan lalu. Dolar Australia diperdagangkan pada US$ 0,7025, naik dari US$ 0,6960 pada minggu sebelumnya.