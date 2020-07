BKPM: Investasi Padat Karya Berkurang

Jakarta, Beritasatu.com - Kinerja investasi di Indonesia diharapkan bisa ditingkatkan dengan pendekatan inklusif, sehingga bisa menjawab tantangan bonus demografi dan peningkatan angkatan kerja tiap tahunnya. Selama periode 24 April sampai dengan 17 Juli 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan rekomendasi untuk 457 perusahaan dengan investasi Rp 859,7 triliun. Dari jumlah tersebut mampu menyerap 237.269 tenaga kerja lokal dan 2.603 tenaga kerja asing ahli.

Di sisi lain, selama masa pandemi Covid-19, Direktur Deregulasi Penanaman Modal Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Yuliot menyebutkan banyak tenaga ahli dari beberapa perusahaan banyak yang kembali ke negara asalnya sehingga tidak bisa menjalankan operasionalnya. Untuk itu, perlu adanya investasi baru dan existing investasi yang diaktivasi kembali sehingga bisa memberikan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

"Ada persoalan lain, dengan adanya pergeseran investasi yang tadinya padat karya dengan indikator pertumbuhan 1% menciptakan 400.000 tenaga kerja, ini koefisien ada penurunan 1% hanya akan menciptakan 120.000-150.000 tenaga kerja. Ini perlu menjadi perhatian," ujarnya dalam Webinar KTT Seri 1 Indef dengan topik Arsitektur Investasi dalam Mendukung Penciptaan Lapangan Kerja, Selasa (21/7).

Yuliot menambahkan, berdasarkan survei Japan External Trade Organization (Jetro) ada beberapa faktor yang membuat daya saing Indonesia lemah dibandingkan empat negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Utamanya, harga tanah yang mahal mencapai Rp 3,17 juta per m2 dinilai menjadi salah satu penyebab investor tidak menanamkan modalnya di Indonesia. Investor lebih memilih Vietnam karena mendapatkan harga tanah yang lebih murah yakni Rp 1,27 per m2. Selain itu, upah minimum per bulan Rp 3,93 juta dan kenaikan upah per tahun 8,7% yang relatif paling tinggi juga menjadi kendala, di samping harga air, harga listrik, dan harga gas.

Padahal keuntungan terbesar dalam iklim investasi di Indonesia masih berupa skala pasar atau potensi pertumbuhan pasar. Sedangkan risikonya, tingkat kepuasan terhadap upah minimum yang tidak berbanding lurus dengan produktivitas pekerja.

Tak hanya itu, negara ASEAN lainnya pun lebih terbuka bagi investasi. Indonesia tercatat memiliki 20 bidang usaha tertutup. Sedangkan, Vietnam enam, Filipina satu, dan Thailand, Singapura, Malaysia, semuanya terbuka. "Namun, ke depannya dengan Undang-Undang Omnibus Law, daftar bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan kita lakukan pendekatan. Sehingga, menjadi investor friendly, tak hanya bagi investor domestik namun juga dalam rangka PMA," ucap Yuliot.

Di sisi lain, aliran Foreign Direct Investment (FDI) global atau investasi asing diperkirakan menurun hingga minus 40 persen pada 2020. Hal ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19, sehingga perusahaan merevisi proyeksi pendapatan pada 2020. Adapun industri yang paling terdampak diantaranya energi, penerbangan, serta industri hospitality, dengan penurunan pendapatan sekitar minus 40%-200%. “Hal tersebut dapat berdampak kepada keputusan reinvestasi perusahaan yang akan menyebabkan tertundanya rencana ekspansi investasi ke negara-negara di dunia,” pungkasnya.