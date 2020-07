Triniti Land Luncurkan Hunian Bagi Kalangan Kreator

Tangerang, Beritasatu.com - Perusahaan pengembang properti, PT Perintis Triniti Properti Tbk, melalui anak usahanya meluncurkan proyek terbaru, The Scott-Home Studio.

The Scott-Home Studio memperkenalkan konsep baru hunian yakni adaptable space yang mampu menyesuaikan kebutuhan penggunanya, baik sebagai rumah tinggal maupun studio tempat berkaryanya para kreator.

Hunian ini juga dilengkapi dengan folding table, folding bed, dan windows bay, sehingga dapat dapat diubah dari ruang tidur menjadi ruang kerja hanya dalam waktu 5 menit.

"Kondisi serba terbatas seperti saat ini memaksa kita untuk berubah menjadi lebih produktif terutama ketika bekerja di rumah. Hal itu perlu ditunjang oleh interior yang memadai. Seperti di The Scott, kita dapat mengubah ruang tidur menjadi ruang kerja dengan mudah," kata Bong Chandra, Direktur sekaligus founder PT Perintis Triniti Properti Tbk dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Selasa (21/7).

Hunian yang diperuntukkan bagi para kreator ini juga dilengkapi berbagai fasilitas untuk mendukung kerja, diantaranya smart home yang menjadikan The Scott sebagai hunian yang memfasilitasi the future of work from home. Selain itu, sebagai curated community, penghuni The Scott berada dalam satu ekosistem dengan para kreator lainnya.

Adapun fasilitas lainnya yang juga diperuntukkan bagi kalangan kreator adalah lifestyle marketplace, co-working space dan juga creative lab yang dapat memfasilitasi para kreator untuk memunculkan ide-ide baru, hosting berbagai event sekaligus menjadi ruang pamer atau showcase karya-karya mereka. Selain itu, pembeli juga memperoleh free smart furnished (adjustable) sebesar Rp 95 juta.

The Scott berada di wilayah pengembangan terpadu Collins Boulevard yang merupakan kawasan superblok seluas 2,4 hektare (ha) yang dilengkapi dengan sky jogging track, country club, children playground, yoga deck, olympic size swimming pool, function hall, dan fitness center. The Scott sendiri merupakan tower kedua dari pengembangan Collins Boulevard dan berjarak hanya sejauh 800 meter dari exit tol Gading Serpong.