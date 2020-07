Wall Street Menguat Berkat Laporan Keuangan IBM dan Coca-Cola

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat dibuka menguat pada perdagangan Selasa (21/7/2020) ditopang oleh laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar dan sentimen stimulus fiskal AS.

Dow Jones Industrial Average naik 1,2 persen di awal perdagangan, disusul indeks S&P 500 yang naik 0,6 persen dan Nasdaq yang melemah 0,3 persen.

Saham IBM, anggota indeks Dow Jones, melejit 2 persen setelah laba triwulan keduanya lebih baik dari estimasi analis. IBM mencatat laba US$ 2,18 per saham vs ekspektasi analis US$ 2,07 per saham. Laba bersih IBM turun 46 persen ke US$ 1,36 persen tetapi total margin laba kotor naik menjadi 48 persen dari 45,1 persen q-on-q.

Laba Coca-Cola juga anjlok 33 persen di triwulan kedua, tetapi perusahaan soda itu optimistis permintaan akan naik setelah lockdown dilonggarkan. Laba Coca-Cola naik 3,4 persen.

Sejauh ini, 58 anggota S&P 500 telah melaporkan laporan keuangan triwulan kedua, di mana 81 persen di antaranya lebih baik dari estimasi analis. Meski demikian, pertumbuhan laba masih negatif 43,61 persen year-on-year.

Wall Street juga terbantu stimulus Uni Eropa sebesar 750 miliar euro yang disepakati hari ini.

Pelaku pasar kini memantau perkembangan stimulus lanjutan dalam rangka memerangi Covid-19. Rencana stimulus baru diharapkan mendapatkan persetujuan legislator akhir bulan ini, bertepatan dengan berakhirnya subsidi pengangguran sebesar US$ 600 per orang dari pemerintah.