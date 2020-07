Harga Minyak Melemah di Perdagangan Asia

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun di perdagangan Asia pada Rabu (22/7/2020).

Patokan internasional minyak berjangka Brent turun 0,95 persen menjadi US$ 43,89 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS WTI juga turun 1,03 persen menjadi US$ 41,49 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di posisi 95.134, atau menurun dari level di dekat 96 awal pekan ini.

Sementara Yen Jepang diperdagangkan pada 106,79 per dolar, menguat setelah di atas 107 sebelumnya. Dolar Australia melonjak ke US$ 0,7137 setelah di bawah US$ 0,70.

Komisi Eropa akan memanfaatkan pasar keuangan guna memperoleh 750 miliar euro (US$ 857 miliar) yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dana tersebut akan didistribusikan pada negara dan sektor-sektor yang paling terdampak pandemi corona. Dana diberikan dalam bentuk hibah dan pinjaman.

Selain dana pemulihan, UE mengatakan anggaran berikutnya, yang akan mendanai inisiatif antara 2021 dan 2027, akan berjumlah total 1,074 triliun euro. Jika digabungkan keduanya, akan membawa investasi ke level 1,824 triliun euro.