Sillomaritime Optimistis Raih Laba US$ 19,2 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten pelayaran penunjunag hulu migas, PT Sillomaritime Perdana Tbk (SHIP) optimitis hingga akhir 2020 mampu mencapai target laba bersih US$ 19,527 juta. Sementara target pendapatan diharapkan menembus sebesar US$ 78,796 juta.

"Hingga kuartal pertama tahun 2020, perseroan telah mencapai laba bersih US$ 5,763 juta, atau naik 22,55 persen dari periode yang sama tahun 2019 yakni US$ 4,70 juta," kata Direktur Utama PT Sillomaritime Perdana Tbk Herjati dalam paparan publik perseroan secara virtual di Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Raihan laba ini 29,51 persen dari target sepanjang tahun ini.

Sementara pendapatan di tiga bulan pertama 2020 sebesar US$ 20,539 juta atau turun tipis 0,72% dari kuartal I-2019 yakni US$ 20,69 juta. "Raihan ini 26,06 persen dari target hingga akhir tahun 2020," kata dia.

Direktur Operational PT Sillomaritime Perdana Tbk Bartolomeus Christopher Ekajaya mengatakan, di tahun 2020 perseroan akan memperkuat tim pemasaran untuk gencar menangkap peluang usaha dan aktif berpartisipasi dalam tender pengadaan jasa kapal-kapal penunjang lepas pantai, yang diperkirakan akan semakin meningkat di tahun 2020.

"Perseroan tetap mempertahankan kinerja pada pelanggan dan berupaya tidak dilakukan penurunan harga atas kontrak-kontrak kapal pada masa pandemi Covid-19," kata dia.

Pada bulan Juli 2019, PT Sillomaritime Perdana Tbk telah melakukan penambahan satu armada kapal utility tug bernama S Eleanor. Pada Januari 2020, perseroan juga mendirikan anak usaha yaitu PT Niaga Maritim Indonesia dengan penyertaan saham sebanyak 51 persen serta membeli satu armada kapal crew boat bernama S Grace.

“Di tengah ketatnya persaingan dengan perusahaan sejenis di tahun lalu, kami berhasil mendapatkan kontrak-kontrak baru, dari Pertamina Hulu Energi OSES, Petrochina International Jabung Ltd, ENI East Sepinggan Ltd dan Petrogas (Basin) Ltd,” ujar Bartolomeus Christopher Ekajaya.

Sampai kuartal pertama 2020, perseroan menjalankan aktivitas operasional berupa usaha pada jasa pelayaran dan jasa keagenan untuk mendukung industri hulu minyak dan gas dengan mengoperasikan 17 armada kapal, di mana 8 di antaranya merupakan kepemilikan melalui anak usaha.

Direktur Keuangan Sillomaritime Perdana Tbk Hans Raymond Ekajaya menyatakan, pada 2019 perseroan membukukan total pendapatan US$ 90,64 juta atau naik 34,37 persen dibandingkan 2018 sebesar US$ 67,45 juta. Sedangkan laba komprehensif naik 36,10 persen menjadi US$ 19,74 juta di tahun 2019 dibandingkan US$ 14,52 juta pada 2018. Adapun laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk naik menjadi US$ 13,95 juta atau setara Rp 195 miliar dari tahun 2018 yakni US$ 10,09 juta.

Perseroan akan membagikan dividen sebesar USUS$ 2,94 juta untuk tahun buku 2019.