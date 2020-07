Mayoritas Bursa Asia Melemah, Kecuali Tiongkok Daratan

Tokyo, Beritasatu.com - Mayoritas bursa Asia melemah, kecuali saham Tiongkok Daratan yang justru menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (22/7/2020). Harga emas melambung ke level tertinggi dalam sembilan tahun terakhir.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 0,58 persen, Hang Seng Hong Kong turun 2,25 persen, S&P/ASX 200 turun 1,32 persen, Kospi Korsel turun 0,01 persen. Indeks Komposit Shanghai naik 0,37 persen dan Indeks Komposit Shenzhen naik 0,84 persen.

Setelah bernegosiasi selama empat hari, 27 pemimpin Uni Eropa pada Selasa (21/7/2020) akhirnya berhasil mencapai kesepakatan stimulus Covid-19 senilai 750 miliar euro (US$ 858 miliar). Dana stimulus akan diberikan dalam bentuk utang dan hibah kepada negara-negara dan sektor-sektor perekonomian yang paling terdampak Covid-19.

Pada akhirnya, disepakati 390 miliar euro dari stimulus 750 miliar euro akan disalurkan dalam bentuk hibah dan sisanya dalam bentuk pinjaman. Pinjaman akan diberikan hingga 2026 dan harus dilunasi pada 2058.

Anggaran Uni Eropa 2021-2027 ditetapkan sebesar 1,07 triliun euro. Jika ditambah stimulus, maka UE memiliki dana 1,82 triliun euro.

Stimulus UE mendorong harga emas ke level tertinggi dalam sembilan tahun terakhir. Harga emas di pasar spot naik 0,8 persen ke US$ 1856,13 per troy ons, menembus rekor sebelumnya pada September 2011.

Pelaku pasar kini memantau perkembangan stimulus lanjutan AS dalam rangka memerangi Covid-19. Rencana stimulus baru diharapkan mendapatkan persetujuan legislator akhir bulan ini, bertepatan dengan berakhirnya subsidi pengangguran sebesar US$ 600 per orang dari pemerintah.

Pandemi belum menunjukkan tanda-tanda mereda dalam beberapa pekan terakhir, dimana wabah melonjak di AS dan mencapai rekor tertinggi. Di seluruh dunia, jumlah kasus mencapai lebih 14 juta dengan lebih 600.000 kematian, menurut data Johns Hopkins University.