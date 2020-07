Wall Street Menguat di Tengah-tengah Konflik AS-Tiongkok, Pembelian Vaksin

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat dibuka menguat pada perdagangan Rabu (22/7/2020). Wall Street menyambut baik pembelian 100 juta vaksin Covid-19 dari Pfizer dan BioNTech oleh pemerintah AS.

Dow Jones Industrial Average naik 0,2 persen, indeks S&P 500 naik 0,22 persen, dan Nasdaq naik 0,27 persen.

Hari ini, Rabu (22/7/2020), Pemerintah Amerika Serikat setuju untuk membayar Pfizer dan perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech sebesar US$ 1,95 miliar untuk memproduksi dan distribusi 100 juta dosis vaksin Covid-19, jika terbukti ampuh dan aman bagi manusia.

Dalam kesepakatan itu, Kementerian Kesehatan AS juga bisa mendapatkan tambahan 500 juta dosis vaksin yang dikembangkan Pfizer bersama BioNTech.

Ketegangan AS-Tiongkok kembali membayangi pasar modal. Kementerian Luar Negeri AS memerintahkan Tiongkok menutup konsulatnya di Houston. Juru bicara Kemlu AS Morgan Ortagus mengatakan keputusan itu diambil untuk melindungi hak kekayaan intelektual AS dan informasi pribadri warganya.

Menurut Konvensi Wina, diplomat harus menghormati hukum dan peraturan negara tuan rumah dan tidak boleh mencampuri urusan internal negara tuan rumah.

Juru bicara Kemlu Tiongkok Wang Wenbin mengecam tindakan AS dan memperingatkan AS bahwa Tiongkok akan membalas jika AS tidak mencabut keputusannya.