Dow Menguat 150 Poin Setelah Kesepakatan Pfizer-BioNTech

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik pada perdagangan Rabu (23/7/2020) didorong kesepakatan vaksin corona antara pemerintah Amerika Serikat (AS), Pfizer dan BioNTech. Investor juga mencermati kemajuan negosiasi stimulus AS.

Dow Jones Industrial Average naik 165,44 poin, atau 0,6 persen menjadi 27.005,84, atau kenaikan ketiga beruntun. S&P 500 naik 0,6 persen menjadi 3.276,84, kenaikan beruntun empat hari. S&P 500 juga diperdagangkan di level tertinggi dalam lima bulan. Adapun Nasdaq Composite naik 0,2 persen menjadi 10.706,13.

AS sepakat untuk membayar Pfizer dan mitranya asal Jerman, BioNTech sebesar US$ 1,95 miliar untuk memproduksi 100 juta vaksin corona jika terbukti aman dan efektif. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan mengatakan AS dapat memperoleh tambahan 500 juta dosis obat berdasarkan perjanjian.

Saham Pfizer naik lebih 5 persen, sementara BioNTech menguat 13,7 persen.

"Biasanya, dibutuhkan kira-kira satu dekade untuk vaksin baru melewati berbagai tahap pengembangan dan pengujian," kata Kepala Strategi Investasi Yardeni Research, Ed Yardeni, dalam sebuah catatan.

Namun urgensi pandemi telah menghasilkan mobilisasi sumber daya medis global yang jarang terlihat sebelumnya dalam sejarah manusia. "Miliaran dolar, disediakan oleh sektor publik dan swasta, mendanai kampanye global untuk mengembangkan tes, vaksin, dan obat untuk virus," kata dia.

Kinerja saham juga mendapat dorongan di jam terakhir perdagangan setelah sumber mengatakan kepada CNBC bahwa Partai Republik sedang mempertimbangkan memperpanjang tunjangan pengangguran sebesar US$ 400 per bulan hingga Desember. Hal itu akan lebih rendah dari tunjangan pengangguran saat ini US$ 600 per minggu.

Sentimen pasar tetap terkendali di awal sesi setelah Departemen Luar Negeri AS tiba-tiba memerintahkan Tiongkok untuk menutup konsulatnya di Houston. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengutuk hal itu dan memperingatkan tindakan tegas jika AS tidak mengubah keputusannya. Penutupan itu muncul ketika hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia memburuk selama pandemi corona.

Microsoft telah menjadi salah satu pendukung bursa AS tahun ini selama pandemi, melonjak lebih 30 persen.

Perusahaan lain yang telah melaporkan pendapatan adalah Snap dan United Airlines. Saham Snap turun lebih 6 persen setelah perusahaan media sosial itu melaporkan pengguna aktif harian lebih sedikit dari yang diperkirakan.

Saham United Airlines turun 4,2 persen setelah perusahaan melaporkan rugi bersih US$ 1,62 miliar untuk kuartal kedua. Dampak pandemi corona pada perjalanan memicu penurunan pendapatan 87 persen pada maskapai yang berbasis di Chicago ini.