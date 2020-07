Harga Emas Menguat Dipicu Penutupan Konsulat Tiongkok di AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melonjak lagi pada akhir perdagangan Rabu (23/7/2020), mencapai level tertinggi sejak September 2011, karena meningkatnya ketegangan Amerika Serikat - Tiongkok.

Kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, naik US$ 21,2 atau 1,15 persen, menjadi US$ 1.865,10 per ounce.

"Emas menguat karena ketegangan geopolitik dengan Tiongkok. Tampaknya tidak ada akhir yang terlihat untuk eskalasi ini, dan itu akan merusak sentimen karena negara-negara terbesar di dunia terus bertengkar," kata analis pasar OANDA, Edward Moya.

AS memerintahkan Tiongkok untuk menutup konsulatnya di Houston. Sementara sebuah sumber mengatakan Beijing sedang mempertimbangkan untuk menutup konsulat AS di Wuhan sebagai balasannya.

Saling balas antara Amerika Serikat dan Tiongkok kemungkinan akan semakin memperburuk prospek ekonomi global saat dunia berada di bawah pengaruh pandemi Covid-19.

Suku bunga rendah dan gelombang stimulus untuk meredam ekonomi akibat Covid-19 telah mendorong harga emas. Logam mulia banyak digunakan sebagai asuransi terhadap meningkatnya ketidakpastian.

Investor juga mencerna berita bahwa Amerika Serikat pada Selasa (21/7/2020) mencatat lebih 1.000 kematian per hari akibat virus corona.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman September naik US$ 1,587 atau 7,36 persen, menjadi US4 23,144 per ounce. Platinum pengiriman Oktober naik US$ 38,5 atau 4,19 persen, menjadi US$ 957,4 per ounce