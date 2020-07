Bursa Eropa Mixed, Investor Pantau Tensi AS-Tiongkok

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup mixed pada perdagangan Kamis (23/7/2020). Pelaku pasar terus mengamati ketegangan AS-Tiongkok dan serangkaian laporan keuangan perusahaan.

Indeks Stoxx600 naik 0,06 persen, DAX Jerman turun 0,01 persen, FTSE Inggris naik 0,07 persen, CAC Prancis turun 0,07 persen, FTSE MIB Italia turun 0,7 persen.

Tensi AS-Tiongkok kembali memuncak setelah AS menuduh dua peretas Tiongkok berusaha menjebol perusahaan-perusahaan AS yang sedang meriset virus Covid-19 dan mencuri informasi dari berbagai perusahaan di dunia demi keuntungan sendiri atau untuk Pemerintah Tiongkok.

AS juga memerintahkan Tiongkok menutup konsulatnya di Hong Kong karena dianggap mengancam hak kekayaan intelektual dan data pribadi warga AS. Tiongkok mengecam AS dan mengancam akan membalas perlakuan sepihak AS.

Di AS, Saham Microsoft dan Apple memimpin pelemahan dan data ketenagakerjaan yang mengecewakan membuat Wall Street mundur. Pekan lalu, angka pengangguran AS mencapai 1,42 juta, yang berarti angka pengangguran berada di atas 1 juta selama 18 minggu berturut-turut. Ekonom memperkirakan tambahan 1,3 juta orang akan menyusul mengajukan anggaran pengangguran.

Kepercayaan konsumen di Jerman pulih ditopang pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan stimulus dari Uni Eropa. Menurut survei GfK Institute, kepercayaan konsumen naik ke -0,3 di bulan Agustus dari -9,4 di bulan Juli.