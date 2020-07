Harga Minyak Anjlok, Laporan Keuangan Perusahaan Migas Dunia Bakal Buruk

Beritasatu.com - Laporan keuangan perusahaan-perusahaan migas triwulan kedua tahun ini bakalan "mengerikan" dan menjadi titik terendah 2020. Demikian menurut analis-analis energi.

Perusahaan-perusahaan "Big Oil" terdampak penurunan harga minyak dan gas akibat melemahnya permintaan dan lockdown kegiatan ekonomi dan sosial akibat Covid-19. Awal Mei, harga minyak bahkan berada di teritori negatif, tetapi sekarang sudah pulih ke kisaran US$ 40 per barel, meskipun belum mencapai level awal tahun di kisaran US$ 60 per barel.

Harga minyak mentah dunia jenis WTI naik 0,02 persen ke US$ 41,08 per barel hari ini, sementara Brent turun 2,21 persen ke US$ 43,31 per barel.

Perusahaan migas Norwegia Equinor akan mengumumkan laporan keuangan triwulan II hari ini, sementara OMV Austria, Eni Italia, Total Prancis, dan Shell akan mengumumkannya minggu depan. BP Inggris akan mengumumkan pada 4 Agustus.

Di AS, Conoco Phillips akan melaporkan pada 30 Juli, disusul oleh Exxon Mobil dan Chevron keesokan harinya.

"Tampaknya bakal brutal dan jelek," kata Kathy Hipple, analis dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) kepada CNBC.

Menurut catatan IEEFA, harga rata-rata kontrak minyak berjangka Brent selama April ke Juni ada di US$ 29 per barel, turun dari US$ 51 per barel di triwulan pertama.

Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol mengatakan 2020 adalah tahun terburuk dalam sejarah perdagangan minyak mentah dunia. Dia menyebut "Black April" sebagai bulan paling buruk yang pernah dia lihat.

"Laporan keuangan triwulan II bakal mengerikan. Menurut saya, ini bukan hanya karena virus, tetapi juga karena tren jangka panjang," kata Hipple. Dia menambahkan, "industri migas tidak akan hilang besok, tetapi ini bagian dari penurunan jangka panjang".