Menlu AS Kecam Tiongkok, Bursa Asia Melemah

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan Jumat (24/7/2020). Ketegangan AS-Tiongkok dan melemahnya Wall Street menjadi sentimen negatif.

Indeks Nikkei 2255 Tokyo turun 0,58 persen, Indeks Komposit Shanghai datar, Hang Seng Hong Kong turun 0,88 persen, S&P/ASX 200 turun 1,01 persen, Kospi Korea Selatan turun 0,1 persen.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengecam Pemerintah Tiongkok dalam pidatonya, Kamis (23/7/2020). Dia mengatakan AS tidak akan lagi menoleransi cara main Beijing yang mengacaukan ketertiban dunia.

"Faktanya, kebijakan kami dan negara-negara bebas lainnya, membangkitkan perekonomian Tiongkok, tetapi sekarang Beijing ibarat 'menggigit tangan yang memberinya makan'," kata Pompeo dalam pidato berapi-api di Richard Nixon Presidential Library, California.

Pompeo menuduh Partai Komunis Tiongkok menyusupkan propagandis ke konferensi pers pemerintah, lembaga riset, dan sekolah-sekolah dan universitas. Pompeo juga secara spesifik menuduh perusahaan telekomunikasi Huawei sebagai mata-mata Tiongkok dan ancaman terhadap keamanan nasional.

Tensi AS-Tiongkok kembali memuncak setelah AS menuduh dua peretas Tiongkok berusaha menjebol perusahaan-perusahaan AS yang sedang meriset virus Covid-19 dan mencuri informasi dari berbagai perusahaan di dunia demi keuntungan sendiri atau untuk Pemerintah Tiongkok.

AS juga memerintahkan Tiongkok menutup konsulatnya di Hong Kong karena dianggap mengancam hak kekayaan intelektual dan data pribadi warga AS. Tiongkok mengecam AS dan mengancam akan membalas perlakuan sepihak AS.

Bursa Amerika Serikat ditutup menguat pada perdagangan Kamis (23/7/2020). Saham Microsoft dan Apple memimpin pelemahan dan data ketenagakerjaan yang mengecewakan membuat Wall Street mundur.

Dow Jones Industrial Average terkoreksi 1,3 persen ke 26.652,33. Indeks S&P 500 turun 1,2 persen ke 3.235,66. Nasdaq turun 2,2 persen ke 10.461,42.