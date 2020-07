Bizcom Indonesia Fasilitasi Peluang Investasi di Masa Pandemi

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi virus corona atau Covid-19, membuat aktivitas masyarakat Indonesia menjadi terbatas. Namun, kalangan business owner, startup founder dan investor dituntut untuk terus berinovasi, dalam menemukan peluang dan menciptakan strategi baru, dengan melibatkan penggunaan teknologi yang tepat untuk melanjutkan bisnisnya.

Baca Juga: Penggunaan Big Data Sebagai Revolusi Bisnis

Menyadari besarnya peluang yang ada di tengah pandemi, Bizcom Indonesia kembali menyelenggarakan investor gathering ke-37 dengan mengangkat tema Strategy and Opportunity during Pandemic (in Investment, Business, Technology and Economy, yang rencananya akan berlangsung di JW Marriot Hotel, Mega Kuningan, pada tanggal 30 Juli 2020 mendatang.

Acara investor gathering Bizcom Indonesia mengundang Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, yang akan membuka dan memimpin opening ceremony. Pertemuan ini, juga mengundang beberapa pembicara yang memiliki fokus dalam bidang investasi, teknologi maupun ekonomi, diantaranya founder Right Solution Pierre Marchel, COO dari Tokocrypto Teguh Kurniawan, dan CEO Jagartha FX Iwan.

Kemudian, akan hadir pula staf khusus (stafsus) menteri bidang digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Dedy Permadi, yang akan memberikan materi berkaitan dengan strategi dan peluang dalam program-program Kemkominfo.

Baca Juga: Bizcom Indonesia Salurkan Bantuan untuk Panti Asuhan

CEO Bizcom Indonesia, Sendra Wong, mengatakan, hadirnya para ahli yang menjadi pembicara dalam acara investor gathering ini menghadirkan suasana yang lebih dari sekadar diskusi investasi, namun juga saling berbagi solusi mengenai kondisi ekonomi dan bisnis.

"Selain itu, para business owner dan startup founder juga berkesempatan untuk diskusi dan berbagi pengalaman dengan investor,” kata Sendra Wong dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Kamis (24/7/2020).

Sendra menambahkan, pertemuan investor ini juga turut merayakan anniversary ketiga Bizcom Indonesia dan lahirnya program baru Bizcom Indonesia, yaitu Escalation Program sebagai kelanjutan dari program sebelumnya. Dalam investor gathering ini, Bizcom Indonesia akan memberikan sumbangan ke Panti Asuhan Yayasan Azka, Kelapa Gading mengingat tanggal 31 Juli bertepatan dengan Hari Raya Iduladha.

Baca Juga: Mbiz Gandeng Investree Luncurkan Layanan Pinjaman B2B

"Bizcom Indonesia hadir sebagai bentuk kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui forum diskusi dan aktivitas fundraising untuk memberikan solusi kepada para business owner, startup founder dan investor, menjadi suatu ekosistem yang saling berkesinambungan diantara keduanya,” tandas Sendra Wong.