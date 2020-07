Bursa Shenzhen Ambles 5% karena Ketegangan AS-Tiongkok Meningkat

Shenzen, Beritasatu.com - Bursa saham Tiongkok daratan sebagian besar memperdalam pelemahan pada penutupan perdagangan Jumat (24/7/2020). Sementara bursa Asia Pasifik lainnya juga tertekan karena ketegangan AS-Tiongkok makin memburuk.

Di Tiongkok daratan, indeks komposit Shanghai mengakhiri perdagangan turun 3,86 persen ke 3.196,77, sedangkan komposit Shenzhen jatuh 5 persen menjadi 2.138,36. Komponen Shenzhen ambles 5,31 persen menjadi 12.935,70.

Di Hong Kong, indeks Hang Seng turun 2,51 persen pada sore hari. Saham teknologi jatuh di seluruh papan perdagangan. Tencent jatuh 5,57 persen dan Alibaba turun 3,16 persen.

Ketegangan antara AS dan Tiongkok menjadi pusat perhatian minggu ini. Tiongkok mengumumkan pada Jumat bahwa mereka memerintahkan Amerika Serikat (AS) menutup konsulatnya di Chengdu, setelah AS menuntut penutupan konsulat Tiongkok di Houston.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam pidatonya Kamis (24/7/2020) mengecam Tiongkok. Dia mengatakan Washington tidak akan lagi mentolerir upaya Beijing merebut tatanan global.

"Untuk saat ini, risiko konflik AS-Tiongkok memperkuat sentimen negatif yang sudah ada sebelumnya di pasar Asia," kata Kepala Ekonom Mizuho Bank, Vishnu Varathan.

Dia mengatakan tentang tanggapan Tiongkok terhadap ketegangan yang meningkat. Tiongkok kemungkinan akan mencoba menjaga mata uang dan pasar saham tetap stabil. "Kami berharap PBoC (People's Bank of China) melipatgandakan stabilitas CNY (yuan China)," tulis Varathan.

Bursa Asia Lainnya

Bursa Asia Pasifik lainnya juga mencatat peelmahan pada Jumat sore. S&P/ASX 200 Australia jatuh 1,16 persen menjadi 6.024,00, dengan pelemahan di sektor keuangan dan minyak. Di Korea Selatan, Kospi turun 0,71 persen menjadi 2.200,44.

Pasar di Jepang ditutup untuk liburan pada hari Jumat. Secara keseluruhan, indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang kehilangan 1,89 perseb.

Di AS, aksi jual saham teknologi dan klaim pengangguran yang lebih buruk dari perkiraan menjadi sentimen negatif. Apple jatuh 4,5 persen dan Microsoft melemah 4,3 persen sehingga mendorong Wall Street melemah. Dow Jones Industrial Average turun 353,51 poin, atau 1,3 persen menjadi 26.652,33. S&P 500 turun 1,2 persen, atau 40,36 poin, menjadi 3.235,66, menghentikan kenaikan beruntun empat hari. Nasdaq Composite turun 2,2 persen atau 244,71 poin, menjadi 10.461,42.

Saham Apple merosot setelah muncul laporan bahwa sejumlah negara bagian menyelidiki potensi pelanggaran teknologi perlindungan konsumen oleh Apple.

Klaim pengangguran mingguan AS mencapai 1,416 juta untuk minggu lalu, menandai minggu ke-18 berturut-turut di mana klaim awal berjumlah lebih dari 1 juta. Itu lebih buruk dari 1,3 juta yang diperkirakan para ekonom dalam jajak pendapat Dow Jones.

Mata Uang dan Minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 94.611, melanjutkan penurunan stabil minggu ini. Itu tergelincir di bawah level 95 pada Kamis.

Yen Jepang diperdagangkan pada 106,25 per dolar, menguat setelah bimbang antara 106 dan 107 untuk minggu ini. Dolar Australia tergelincir di bawah level 0,71, yang terakhir berpindah tangan di sekitar 0,7077.

Harga minyak turun di sore hari di perdagangan Asia. Patokan internasional berjangka minyak mentah Brent turun 0,58 persen menjadi US$ 43,05 per barel. Minyak mentah berjangka AS turun 0,72 persen menjadi US$ 40,78 per barel.