IHSG Ditutup Melemah 62 Poin ke 5.082, Ini Pemicunya

Jakarta, Beritasatu.com - IHSG pada penutupan perdagangan Jumat (24/7/2020) ditutup melemah 62,0 poin (1,2 persen) ke posisi 5.082. Sementara kapitalisasi pasar (market capitalization) sebesar Rp 5.909 triliun.

Berdasarkan data yang diolah Beritasatu.com, kumpulan saham bluechips yang tergabung dalam indeks Investor33 melemah 6,3 poin (1,6 persen) mencapai posisi 375,4.

Sementara indeks LQ-45 tergerus 15,4 poin (1,91 persen) ke level 791,1. Adapun indeks berbasis syariah yang tergabung Jakarta Islamic Index (JII) melemah 7,6 poin (1,36 persen) menjadi 553,2.

Ketegangan antara AS dan Tiongkok menjadi pusat perhatian minggu ini. Tiongkok mengumumkan pada Jumat bahwa mereka memerintahkan Amerika Serikat (AS) menutup konsulatnya di Chengdu, setelah AS menuntut penutupan konsulat Tiongkok di Houston.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam pidatonya Kamis (24/7/2020) mengecam Tiongkok. Dia mengatakan Washington tidak akan lagi mentolerir upaya Beijing merebut tatanan global.

Sebanyak 135 saham menguat, 296 saham melemah, dan 163 saham stagnan. IHSG sempat mencapai rekor tertinggi di 5.149 dan terendah 5.074. Transaksi perdagangan senilai Rp 8,350 triliun.

Seluruh pergerakan sektor saham melemah dengan penurunan terdalam saham sektor konsumsi sebesar 1,8 persen disusul aneka industri sebesar 1,7 persen.