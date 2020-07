Pandemi, Perlu Insentif untuk Tarik Investasi ke RI

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap investasi di Indonesia. Jika tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan realisasi investasi tidak mencapai target yang pada gilirannya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, perlu ada insentif untuk menarik investasi di tengah kondisi pandemi virus corona. Tujuannya, agar Indonesia memiliki peluang yang sama dengan negara lain di mata investor. Misalnya Vietnam yang memberikan kemudahan regulasi investasi, biaya ekspor yang lebih efisien, sampai infrastruktur untuk mendukung industri. "Kalau kebijakan mereka itu bagus, kenapa kita tidak copy paste saja,” ujarnya, Jumat (24/7/2020).

Ia menekankan, insentif tersebut harus bisa diterapkan pelaku usaha. "Jangan sampai kebijakan tersebut bagus di atas kertas tetapi ketika akan dieksekusi sulit diapikasikan. Sebenarnya kita sudah menyediakan insentif, namun sering kali sulit untuk diaplikasikan,” katanya.

Sementara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, BKPM akan fokus membantu investor mengurus berbagai hal yang dibutuhkan seperti, perizinan dari daerah hingga pusat. Asalkan, investor tersebut benar-benar serius menanamkan modal di Indonesia. "Investor yang bawa modal, bawa teknologi, izinnya kami bantu. Contoh di Kawasan Industri Batang. Kami bikin tanahnya murah, izinnya cepat," kata Bahlil.

BKPM mencatat, nilai realisasi investasi di kuartal II-2020 sebesar Rp 191,9 triliun. Perinciannya, sebesar Rp 94,3 triliun merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan sebesar Rp 97,6 triliun Penanaman Modal Asing (PMA). Dibandingkan periode sama tahun lalu, total nilai investasi di kuartal II-2020 turun sebesar 4,3 persen. Sedankan realisasi PMA turun sebesar 6,9 persen. Sementara jika dibandingkan kuartal I-2020, realisasi investasi di kuartal II-2020 turun hingga 8,9 persen. PMDN tercatat anjlok hingga 16,4 persen.

Bahlil mengakui, pencapaian realisasi investasi di kuartal II-2020 di bawah target yang ditetapkan yakni di atas Rp 200 triliun. Tidak tercapainya target ini disebabkan karena pandemi Covid-19. "Harus kami akui, kuartal II ini periode yang sangat berat karena kondisi Covid-19," ujarnya.

Menurut Bahlil, penurunan realisasi investasi asing disebabkan ekonomi global yang sedang lesu akibat corona, bukan karena investor asing tidak percaya pada Indonesia. Untuk mencapai target tahun ini, Bahlil mengatakan, BKPM akan terus mengejar investor yang telah menyatakan komitmen menanamkan modal.

Saat ini, BKPM telah memiliki Tim Mawar, tim yang dibentuk secara khusus untuk menggaet investor. "Tim Mawar mengikuti per hari, menanyakan tiap hari ke investor dan meyakinkan mereka," kata Bahlil.

Dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2019, kewenangan pemberian insentif fiskal sudah beralih dari Kementerian Keuangan ke BKPM. Aturan tersebut membuat pemberian insentif fiskal bisa dilakuan lebih cepat. "BKPM tidak perlu lagi berlama-lama memutuskan pemberian insentif fiskal selama memenuhi kaidah yang diminta dalam Peraturan Menteri Keuangan," ujar Bahlil.