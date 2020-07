Dow Dibuka Melemah di Tengah Memanasnya Konflik AS-Tiongkok

New York, Beritasatu.com - Bursa saham AS Wall Street jatuh pada awal perdagangan Jumat 924/7/2020) karena meningkatnya ketegangan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Pelemahan bursa karena tergerusnya saham teknologi.

Tiongkok memerintahkan menutup konsulat AS di Chengdu, membalas Washington yang meminta menutup konsulat Tiongkok di Houston awal pekan ini. Bursa Tiongkok jatuh merespons persitiwa itu, yakni Shanghai Composite turun 3,9 persen.

Saham teknologi berkapitalisasi besar atau Big Tech seperti Amazon, Apple, dan Microsoft masing-masing turun lebih 1 persen dalam perdagangan premarket. Pelemahan ini melanjutkan tekanan pada perdagangan hari sebelumnya.

Big Tech telah menjadi pemimpin pasar tahun ini karena investor bergulat dengan pandemi Covid-19. Amazon dan Netflix naik lebih 47 persen tahun ini. Alfabet dan Facebook naik lebih 13 persen pada periode waktu itu.

Dow dan Nasdaq memasuki sesi perdagangan Jumat masing-masing turun 0,1 persen dan 0,4 persen. Sementara S&P 500 naik 0,3 persen.