IHSG Berpotensi Terkoreksi, Pelaku Pasar Pantau Vaksin dan Tensi Geopolitik

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar regional yang masih dibayangi resesi dan kian tegangnya hubungan geopolitik Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok diprediksi kembali akan memberikan sentimen negatif ke pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan ini.

Direktur PT Anugrah Mega Investama Hans Kwee menuturkan, meningkatnya infeksi Covid-19 menimbulkan kekhawatiran adanya kebijakan pengendalian seperti lockdown berakibat membalikkan situasi pemulihan aktivitas bisnis yang telah terlihat selama ini.

Selain itu, kelanjutan stimulus fiskal pemerintah AS menjadi perhatian. Besar harapan ada paket lanjutan yang tidak berbeda jauh dengan yang ada saat ini. Partai Republik dikabarkan mempertimbangkan untuk memperpanjang tunjangan pengangguran menjadi sebesar US$ 400 per bulan hingga Desember. Data AS pun mulai tidak terlalu baik, di antaranya klaim pengangguran mingguan. Saat ini pelaku pasar menanti rillis data PDB kuartal kedua dengan konsensus analis memperkirakan PDB AS turun 35%.

Kelanjutan konflik AS-Tiongkok menjadi perhatian pelaku pasar menyusul aksi saling tutup konsulat kedua Negara di Houston dan Chengdu. Risiko jangka pendek terbesar saat ini adalah salah satu negara, baik AS maupun Tiongkok, melangkah lebih jauh dan melanggar kesepakatan perjanjian fase Satu. Hal ini dapat membuat berlanjutnya perang dagang kedua negara.

Di sisi lain, ekonomi zona Eropa menunjukan tanda perbaikan setelah pelonggaran lockdown menjadi sentimen positif pasar. Tetapi diperkirakan belum akan kembali sebaik sebelum krisis Covid-19. Sentimen positif dana pemulihan 750 miliar euro sudah rendah atau tidak terlalu kuat lagi.

Sementara itu, pelaku pasar dalam negeri perlu hati-hati dengan sentimen positif vaksin karena masih butuh waktu untuk memastikan suksesnya vaksin tersebut. Selain itu masih ada potensi gagal pada pengujian fase 3. "IHSG berpeluang konsolidasi melemah dengan support di level 5.074-5.031 dan resistance di level 5.162-5.200," tulis Hans dalam risetnya, Minggu (26/7/2020).

Senada, Analis Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan, sejumlah faktor psikologis diprediksi membayangi pergerakan IHSG. Pertama, penantian terhadap hasil uji klinis tahap III vaksin Covid-19 dari Sinovac yang salah satunya dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) dan Universitas Padjajaran. Kedua, peningkatan intensitas ketegangan geopolitik antara AS dengan Tiongkok.

"Ketegangan ini dikhawatirkan dapat menghambat kemungkinan-kemungkinan negosiasi dagang lanjutan di antara kedua negara," ujarnya seraya mengimbau investor untuk jangan terlalu agresif dalam melakukan buy on support.

Sebelumnya, selama sepekan 20-24 Juli 2020 IHSG mengalami peningkatan sebesar 0,07% atau berada pada level 5.082,991 dari level 5.079,585 pada pekan sebelumnya. Senada dengan IHSG, nilai kapitalisasi pasar bursa juga mengalami peningkatan sebesar 0,09% menjadi Rp 5.890,664 triliun dari Rp 5.885,438 pada pekan lalu.

Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata volume transaksi harian bursa sebesar 23,56% menjadi 10,529 miliar unit saham dibandingkan pekan lalu sebesar 8,521 miliar unit saham. Kemudian peningkatan turut dialami oleh rata-rata nilai transaksi harian bursa sebesar 20,62% atau menjadi Rp 8,375 triliun dari Rp 6,943 triliun pada penutupan pekan lalu. Peningkatan selanjutnya terdapat pada rata-rata frekuensi transaksi harian bursa yang meningkat sebesar 18,29% menjadi 714.973 ribu kali transaksi dibandingkan pekan lalu sebesar 604.425 ribu kali transaksi. Sementara, sepanjang tahun 2020, jual bersih asing tercatat sebesar Rp 18,373 triliun.