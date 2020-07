Investor Tunggu Kejelasan Stimulus Covid-19, Bursa Tokyo Terkoreksi

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia pada perdagangan Senin pagi (27/7/2020) melemah karena investor terus mengamati perkembangan isu-isu pandemi corona termasuk stimulus di Amerika Serikat (AS).

Bursa saham Jepang memimpin penurunan di antara bursa utama di kawasan Asia. Indeks Nikkei 225 dan Topix masing-masing melemah 1,31 persen pada awal perdagangan.

Ringkasan opini Bank Sentral Jepang (BoJ) untuk pertemuan pertengahan Juli yang dirilis Senin, mengatakan ekonomi Jepang diperkirakan akan meningkat secara moderat pada paruh kedua tahun 2020. Namun bank sentral memperingatkan bahwa ekonomi tidak mungkin kembali ke level yang dicapai sebelum pandemi Covid-19 hingga tahun fiskal 2022.

Sementara Kospi Korea Selatan naik 0,41 persen. Di Australia, S&P/ASX 200 cenderung flat di sekitar garis datar.

Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia di luar Jepang naik 0,06 persen.

Perhatian investor menuju pihak pembuat undang-undang di Amerika Serikat yang berusaha mendorong paket stimulus Covid-19. Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin pada Minggu (26/7/2020) mengatakan bahwa Partai Republik telah menyelesaikan tagihan senilai US$ 1 triliun untuk dana bantuan corona.

Secara global, lebih 16 juta orang telah terinfeksi corona dimana AS tercatat sekitar seperempat dari total kasus itu, menurut data Universitas Johns Hopkins.

Ketegangan Tiongkok dan AS, yang menjadi pusat perhatian pekan lalu juga terus dipantau investor. "Ketegangan AS-Tiongkok kemungkinan akan terus bergulir hingga Pemilihan Presiden AS 3 November," tulis ekonom di Commonwealth Bank of Australia.

Sementara data industri Tiongkok bulan Juni akan dirilis sekitar jam 9.30 pagi HK/SIN pada Senin.