Harga Minyak di Pasar Asia Terkoreksi Pagi Ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia di perdagangan Asia pada Senin pagi (27/7/2020) melemah.

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent turun 0,37 persen menjadi US$ 43,18 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka AS WTI turun 0,31 persen menjadi US$ 41,16 per barel.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Relatif Stabil di Tengah-tengah Eskalasi Konflik AS-Tiongkok

Perhatian investor menuju pihak pembuat undang-undang di Amerika Serikat yang berusaha mendorong paket stimulus Covid-19. Secara global, lebih 16 juta orang telah terinfeksi corona dimana AS tercatat sekitar seperempat dari total kasus itu, menurut data Universitas Johns Hopkins.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 94.342 setelah tergelincir dari level di atas 96 minggu lalu.

Yen Jepang diperdagangkan pada 105,96 per dolar setelah menguat tajam akhir pekan lalu dari level di atas 106,5 terhadap greenback.

Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7097 setelah kenaikannya dari level di bawah US$ 0,702 minggu lalu.