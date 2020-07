Empat Sektor Ini Bisa Jadi Unggulan di Era New Normal

Jakarta, Beritasatu.com - Adanya tatanan kehidupan normal yang baru atau new normal dinilai akan memengaruhi struktur perekonomi Indonesia ke depan. Berdasarkan kajian yang dilakukan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI, ada sektor-sektor yang potensial dan menjadi sektor unggulan di tengah transformasi yang terjadi pada era new normal.

Chief Economist SMI, I Kadek Dian Sutrisna Artha memaparkan, ada sektor-sektor yang memang sebelum pandemi Covid-19 potensial, lalu pada saat era new normal tetap menjadi sektor yang potensial, yaitu sektor dengan pertumbuhan tinggi dan pangsa sektor tinggi. Sektor tersebut adalah informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, konstruksi (infrastruktur), serta industri pengolahan.

"Sektor informasi dan komunikasi menjadi potensial pada era new normal karena banyak dari kita yang menggunakan fasilitas online. Kemudian sektor jasa keuangan. Walaupun kita pada masa pandemi Covid-19 ini sering berada di rumah, tetapi tetap melakukan transaksi online, sehingga membutuhkan jasa keuangan khususnya perbankan. Untuk sektor industri pengolahan, meskipun mengalami penurunan pertumbuhan, namun kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia masih tinggi, begitu juga dengan sektor konstruksi. Inilah sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan di era new normal,” kata I Kadek Dian Sutrisna Artha dalam acara seminar 'Wajah Perekonomian Indonesia Pada Era new Normal', Senin (27/7/2020).

Kadek menambahkan, Provinsi di Jawa pada era new normal ini akan mengandalkan sektor informasi dan komunikasi sebagai sektor unggulan. Khusus untuk DKI Jakarta, sektor yang potensial tidak ada perubahan dibandingkan sebelum Covid-19, yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan. Sedangkan Banten, yang potensial adalah sektor informasi dan komunikasi, konstruksi, dan real estate.

Sebagai implikasi kebijakan dari temuan PT SMI ini, Kadek mengatakan digitalisasi ekonomi merupakan keniscayaan dalam menjalani masa new normal. Pelaku UMKM khususnya yang bergerak di bidang perdagangan juga harus mampu menggunakan teknologi dalam bisnis model mereka.

"Ke depan pada era new normal, digitalisasi ekonomi dan akses terhadap teknologi bagi UMKM dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” kata Kadek.

Sinergi antara jasa keuangan dan telekomunikasi dilihatnya juga semakin diperlukan untuk mempercepat proses recovery sektor ekonomi lainnya dalam masa new normal.

"Sektor informasi dan komunikasi serta jasa keuangan bisa menjadi sektor yang mendukung pulihnya sektor-sektor lain di dalam perekonomian yang terkena dampak Covid-19,” kata Kadek.