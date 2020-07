Bursa Asia Dibuka Menguat Ditopang Sentimen Vaksin

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (28/7/2020). Pelaku pasar masih terus emmantau perkembangan Covid-19.

Indeks Kospi Korea Selatan naik 1,92 persen ditopang saham Samsung Electronics yang naik lebih dari 5 persen.

Di Tiongkok, Indeks Komposit Shanghai naik 0,5 persen, Shenzhen naik 1,17 persen, Hang Seng Hong Kong naik 0,97 persen.

Di Kepang Nikkei 225 naik 0,39 perse. Saham Fujifilm naik lebih dari 4 persen setelah Pemerintah AS memberikan kontrak 265 juta dolar AS untuk mengembangkan vaksin virus corona.

S&P/ASX 200 Australia naik 0,95 persen.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengumumkan rencana stimulus Covid-19 dari Partai Republikan pada hari Senin (27/7/2020) setelah penutupan pasar. Stimulus tersebut mencakup bantuan tunai untuk pengangguran hingga US$ 1.200 per individu, dan pinjaman lunak untuk usaha kecil mengupah karyawannya.

Perusahaan farmasi AS Pfizer dan perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech memulai uji coba kandidat vaksin Covid-19 tahap akhir terhadap manusia pada hari Senin waktu setempat (27/7/2020).

Selain Pfizer-BioNTech, Perusahaan obat dan farmasi asal Amerika Serikat (AS) Moderna Inc mengatakan pada Minggu (26/7/2020) bahwa perusahaan telah menerima tambahan dana sebesar US$ 472 juta (Rp 6,875 triliun) dari Otoritas Penelitian dan Pengembangan Biomedis Lanjutan Pemerintah AS (Biomedical Advanced Research and Development Authority/BARDA) untuk mendukung pengembangan vaksin virus corona.

Saham perusahaan otomotif Jepang Mitsubishi Motors turun 10 persen lebih setelah perusahaan memproyeksikan rugi 140 miliar yen untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Maret 2021. Nissan juga turun 3 persen, Toyota turun 0,7 persen, Honda turun 1 persen.