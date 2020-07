Pandemi Covid-19, Asosiasi Profesional Layanan Keuangan Internasional Bahas Industri Layanan Keuangan

Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi profesional layanan keuangan internasional Million Dollar Round Table (MDRT) akan mengadakan konferensi global untuk membahas perkembangan industri dan layanan finansial di seluruh dunia di tengah terpaan pandemi Covid-19. Konferensi daring ini akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para anggota MDRT untuk terus memberi nasihat dan layanan terbaik pada para nasabah mereka dan terus menumbuhkan usaha mereka di tengah ketidak pastian yang melanda dunia. Acara bertajuk MDRT Virtual Event 2020 ini akan dimulai pada 3 Agustus 2020.

“Wabah Covid-19 yang tengah melanda dunia makin menekankan pentingnya anggota-anggota MDRT memanfaatkan jejaringnya untuk saling mendukung perkembangan profesional dan pribadi para anggota,” jelas Presiden MDRT Regina Bedoya, CLU, ChFC melalui keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020).

Ia menambahkan bahwa acara kolaboratif ini akan membantu para anggota terus meningkatkan performa dan menjaga pertumbuhan usaha sambil membantu nasabah-nasabah mereka mengarungi masa-masa penuh tekanan ini.

Sementara itu anggota Court of the Table MDRT Indonesia Hidayatus Solicha mengatakan bahwa resesi perekonomian dunia saat ini menuntut para anggota MDRT untuk mencari cara memaksimalkan potensi diri mereka masing-masing. “Pada kesempatan MDRT Virtual Event 2020 ini saya akan membahas bagaimana para anggota MDRT dapat melakukan ini dengan fokus yang kuat, pola pikir yang tepat, dan kepercayaan diri akan potensi diri sendiri,” tambahnya.

Setiap hari konferensi ini akan menghadirkan Platform Utama dan sesi-sesi MDRT Speaks yang akan menghadirkan pembicara-pembicara yang akan membahas isu-isu industri dan pencapaian pribadi, dan Sesi Terfokus yang membahas topik-topik spesialisasi pelayanan klien dan topik-topik manajemen dari praktisi industri.

Konferensi ini akan menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka seperti mantan pemain NFL Jon Dorenbros, pemenang Miss USA dan Perwira Angkatan Darat Amerika Serikat Deshuana Barber, dan ahli hubungan interpersonal Esther Perel. Acara ini juga akan menghadirkan pembicara-pembicara dari Indonesia yaitu Prasetyo Budiono, seorang anggota MDRT dari Prudential Life Assurance dan anggota Sharia Agency Executive Council (AEC), Billy Tegar Pradipta yaitu seorang anggota MDRT dari Tokio Marine Life Insurance, Anwar Aonillah dari Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan Hidayatus Solicha salah satu anggota Court of the Table MDRT Indonesia dari Asuransi Allianz Life-Indonesia.

MDRT merupakan asosiasi para profesional industri jasa keuangan yang didirikan tahun 1927 di Amerika Serikat. Saat ini MDRT memiliki lebih dari 65 ribu anggota dari lebih dari 500 perusahaan di 70 negara. Keanggotaan dalam MDRT diakui sebagai salah satu standar profesionalitas dan kemampuan profesional jasa keuangan.

Di Indonesia sendiri MDRT hadir sejak tahun 1993. Kini MDRT Indonesia telah memiliki 2.745 anggota dengan 171 anggota Court of Table dan 25 anggota Top of Table. Sejak tahun 2010, pertumbuhan keanggotaan MDRT di Indonesia telah mencapai angka hampir 500 per sen. Tahun ini, Indonesia mencapai posisi ke-8 di 10 Besar negara dengan anggota MDRT terbanyak.

MDRT Indonesia juga secara rutin mengadakan acara MDRT Day, sebuah konferensi MDRT terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan lebih dari 7,000 peserta. Pada tahun ini, MDRT Day juga akan diselenggarakan secara daring.

Acara MDRT Virtual Event 2020 akan tersedia dalam lima zona waktu di seluruh dunia, dan konten dari acara ini akan tersedia bagi para anggota selama satu bulan setelah acara ini selesai. Konten-konten ini akan tersedia dibawah tiga kategori: Navigating through Uncertain Times, Creating a Growth Mindset, dan Becoming a Whole Person.

Anggota MDRT dapat mendaftarkan diri kapan pun sebelum dimulainya acara tanggal 3 Agustus 2020. Para anggota diharapkan dapat mendaftar paling lambat seminggu sebelum acara agar dapat berhubungan dengan peserta lain untuk mendapatkan pengalaman konferensi terbaik. Profesional layanan keuangan yang memenuhi syarat dan ingin bergabung dengan MDRT juga masih dapat bergabung tahun ini, tanpa adanya biaya keterlambatan di bawah program MDRT Productivity Action Plan. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai MDRT kunjungi situs www.mdrt.org.