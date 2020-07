Bursa Eropa Mixed karena Harapan Stimulus AS dan Kasus Covid-19

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa pada awal perdagangan Selasa (28/7/2020) bervariasi (mixed) karena investor berharap pada stimulus pemerintah Amerika Serikat (AS) di tengah kekhawatiran meningkatnya kasus virus corona (Covid-19) di dunia.

FTSE 100 Inggris naik 25 poin ke 6.130, DAX Jerman naik sekitar 63 poin menjadi 12.902 dan CAC 40 Prancis melemah 3 poin ke 4.937.

Bursa Eropa diperkirakan akan mengikuti tren bursa Asia di mana Kospi Korea Selatan memimpin kenaikan di kawasan, sementara bursa saham Jepang dan Australia melemah.

Pemimpin mayoritas Senat AS, Mitch McConnell pada Senin meluncurkan rencana bantuan baru corona senilai US$ 1 triliun, membuka jalan pembicaraan dengan Demokrat dalam upaya meloloskan RUU tersebut karena tunjangan pengangguran berakhir. Proposal ini fokus pada dibukanya kembali sekolah dan bisnis. Sementara tunjangan pengangguran dipotong dari US$ 600 per minggu menjadi US$ 200 per minggu.

Investor juga akan mengawasi pertemuan bank sentral AS Federal Reserve AS pada Rabu. Ketua Fed Jerome Powell diperkirakan akan mengulangi sikap kebijakan moneter dovish.

Harga emas terus rally ke rekor tertinggi, di sekitar US$ 1.975 per ons pada jam awal perdagangan Selasa.

Kekhawatiran lonjakan kasus Covid-19 kemungkinan membatasi sentimen. Apalagi sejumlah negara di Asia dan Eropa memberlakukan pembatasan perjalanan karena lonjakan virus. Lebih 16,4 juta kasus telah dikonfirmasi di seluruh dunia, dengan lebih 654.000 kematian.