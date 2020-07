Desain Rumah di Gang Sempit Jakarta Raih Penghargaan Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - PT Desain Revolusi Indonesia (Delution) menembus nominasi penghargaan arsitektur internasional, Architizer Awards yang diselenggarakan media arsitektur berbasis di New York, Amerika Serikat (AS) Architizer. Salah satu karya terbaik firma arsitektur Delution yang berbasis di Jakarta ini yakni The Twins berhasil masuk lima besar bersama karya arsitek dunia lainnya dalam kategori Architecture + Living Small. The Twins yang berada di gang sempit di Cipulir, Jakarta Timur memiliki luas lahan 70 meter persegi dan luas bangunan 73 meter persegi

CEO Delution Muhammad Egha menjelaskan bahwa The Twins merupakan contoh nyata penerapan konsep rumah sehat, efisien dan realistis di salah satu kota terpadat di dunia yaitu Jakarta. “Lokasinya yang berada di gang sempit, yang merupakan area perkampungan kota yang cenderung terabaikan dan tersisihkan dari modernisasi ibu kota, The Twins menerapkan konsep yang realistis untuk membangun sebuah rumah impian berskala kecil-padat di lingkungan ekonomi bawah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (28/7/2020).

The Twins didesain Delution pada 2018. Walaupun memiliki luas tanah compact, rumah ini didesain dengan menyeimbangkan elemen fungsi dan estetikanya dengan memiliki dua massa bangunan terpisah untuk menjawab kebutuhan penghuni rumah yang merupakan dua keluarga dari sepasang kakak beradik. Rumah yang selesai dibangun pada 2019 ini merupakan salah satu karya yang menjawab permasalahan luas tanah kecil. Sejak diperkenalkan di sosial media, The Twins mendapatkan perhatian dan menjadi inspirasi warganet.

Karya yang lolos dalam penjurian di AS ini memang dirancang dengan skema rumah tumbuh yang selesai dalam tiga tahapan. Tahapan pembangunan dilakukan menyesuaikan ketersediaan dana dari pemilik rumah. Total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan ini sebesar Rp 400 juta , setiap tahapnya memakan biaya antara Rp 50-200 juta. “Kami berharap rumah ini dapat menjadi sebuah percontohan yang akan menjadi stimulus bagi kemajuan wajah serta kualitas hidup perkampungan kota yang semula terabaikan,” jelas Egha.