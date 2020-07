Luhut Optimistis Indonesia Jadi Pemain Utama Mobil Listrik

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan, hilirisasi mineral yang digencarkan pemerintah dapat menjadi salah satu penopang ekonomi pascapandemi. Kebijakan tersebut, juga akan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di dunia dalam hal baterai lithium dan mobil listrik.

Menurut Luhut, bersama dengan sektor lainnya seperti pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri hilirisasi akan terus didorong karena potensinya sangat besar dalam membantu perekonomian nasional ke depan.

"Saya tidak mengatakan hilirisasi sendiri, karena semua harus paralel. Namun, dengan hilirisasi ini paling tidak sudah menyumbang perkiraan untuk tahun ini sebesar US$ 10 miliar atau sekitar Rp 144 triliun (kurs Rp 14.400 per dolar AS). Itu angka yang besar,” ujar Luhut seperti dikutip keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Selasa (28/7/2020).

Luhut menambahkan, sektor hiliirisasi mineral cukup berperan untuk menopang perekonomian pascapandemi. Hal ini dikarenakan, sektor hilirisasi tidak terdampak terlalu dalam dan ekspor produk turunan yang dihasilkan dari pabrik pengolahan semakin menunjukkan dampak positif.

"Hilirisasi nikel ini akan kita kembangkan sampai ujungnya baterai lithium dan juga keperluan lain untuk mobil listrik, dan kita akan menjadi pemain utama lithium baterai ini,” jelas Luhut.

Salah satu smelter lokal yang berada di Pulau Obi, Harita Nickel, diproyeksikan akan menjadi pemain penting dalam industri bahan baku utama untuk mobil listrik tersebut. Penyelesaian smelter hidrometalurgi high pressure acid leaching (HPAL) di sana juga terus berlanjut meski di tengah pandemi.

Luhut menyampaikan, ia mendukung semua perusahaan smelter dan tidak ada perlakuan yang berbeda. "Nikel ini dulu kita hanya ekspor kira kira nilainya US$ 612 juta setahun, tapi sekarang kita sudah ekspor US$ 6,24 miliar setelah menjadi stainless steel slab," tegasnya.

Selama periode 2015-2019, total investasi di hilirisasi tambang sudah mencapai US$ 40 miliar. Ekspor besi dan baja sendiri bisa menembus angka US$ 9 miliar. Sedangkan untuk sektor nikel, nilai ekspornya sudah mencapai US$ 14 miliar. Sektor ini akan sangat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia ke depan.

Luhut menambahkan, Indonesia ke depan akan menjadi pemain penting dalam peta industri mobil listrik dunia. Hal ini merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk mencapai Paris Agreement pada 2030. Paris Agreement merupakan kerangka kebijakan jangka panjang bagi negara-negara untuk mengurangi emisi karbon. Pada tahun itu, Eropa akan mewajibkan semua kendaraan berbasis listrik, dan melarang energi fosil.

"Itu kan tinggal 10 tahun lagi. Itu yang kita targetkan. Pada 2025-2027 juga mereka mulai terapkan berapa puluh persen harus pakai mobil listrik. Kita pun secara bertahap akan mengarah ke sana," tandasnya.