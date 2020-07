Wall Street Melemah, Pasar Nantikan Stimulus AS

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan Selasa (28/7/2020). Pelaku pasar Wall Street terus memantau perkembangan proposal stimulus Covid-19.

Dow Jones Industrial Average turun 0,8 persen ke 26.379,28, S&P 500 turun 0,6 persen ke 3.218,44, dan Nasdaq turun 1,3 persen ke 10.402,09.

Saham Amazon turun 1,8 persen, Netflix turun 1,4 persen, Alphabet turun 1,7 persen, Facebook turun 1,5 persen, Apple turun 1,6 persen.

Sementara saham United dan American Airlines masing-masing naik di atas 3 persen, Delta naik 1,7 persen, Carnival naik 4,2 persen, dan Norwegian Cruise Line naik 6,3 persen.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengumumkan rencana stimulus Covid-19 dari Partai Republikan pada hari Senin (27/7/2020) setelah penutupan pasar. Stimulus tersebut mencakup bantuan tunai untuk pengangguran hingga US$ 1.200 per individu, manfaat perlindungan asuransi ketenagakerjaan sebesar 70 persen dari gaji untuk menggantikan stimulus US$ 600 per minggu, dan pinjaman lunak untuk usaha kecil mengupah karyawannya.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan Republikan belum siap untuk bernegosiasi serius. "Kami ingin beberapa prioritas lain dalam RUU, tetapi mereka bahkan belum menyentuh hal yang fundamental seperti pangan, dan sewa rumah".

Kasus Covid-19 di AS sudah mencapai lebih dari 4,2 juta dengan korban jiwa 147.303 orang, menurut data Johns Hopkins University.

Hingga Selasa, lebih dari 160 perusahaan S&P 500 telah mengumumkan laporan keuangan. Sebanyak 81 persen di antaranya melebihi ekspektasio pasar.

The Fed memulai rapat dua hari pada Selasa dan akan mengumumkan suku bunga acuan pada Rabu.